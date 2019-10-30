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Футбол Зенит — Томь 4:0 Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над томской «Томью» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

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Здоровье Специалисты назвали четыре несуществующих на самом деле заболевания Эксперты перечислили заболевания, которые не существуют в Медицинской классификации болезней 10-го созыва (МКБ-10), но российские врачи с завидным упорством продолжают писать эти диагнозы в медкарте своих пациентов.

Авто Стартовали продажи Toyota RAV4 5-го поколения в России Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, кроссоверы Toyota RAV4 5-го поколения, выпускаемые в Санкт-Петербурге уже поступили в дилерские центры, где уже можно провести тест-драйв новых авто.