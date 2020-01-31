Экономика
Красная веснаГлава РЖД: рост погрузок в 2020 году составит примерно 3%
Рост объема погрузок в 2020 году составит 2,9%, заявил 31 января журналистам гендиректор холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) Алексей Шило. По словам главы «РЖД», «мы в целом вот этот прирост в 2,9% закладывали, исходя из ожиданий, связанных с развитием экономики в стране в 2020 году».
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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в четверг резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран — членов организации своих обязательств.
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Посещение Казахастана стало первым его зарубежным визитом в должности главы правительства.
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Напомним, 16-летний подросток из Смоленска пропал 6 апреля на молодежной вечеринке в лесу близ Демидово.
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На дне рождения 6-летнего блогера Насти Радзинской, которая благодаря роликам в YouTube зарабатывает 18 млн долларов в год, выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва, сообщает Teleprogramma.pro.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
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Польский ректор признался, что Сталин спас его семью от расстрела нацистами
Новый ректор Варшавской академии финансов и бизнеса Vistula Вавжинец Конарский неожиданно выпал из польского экспертного хора обличителей Владимира Путина в «фальсификации исторической правды».
Политика
Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.
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Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Здоровье
В США выявлен первый случай передачи коронавируса от человека человеку
В США в четверг, 30 января, впервые была зафиксирована передача коронавируса нового типа от человека человеку.
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Сенат США готовится проголосовать сегодня по делу об импичменте Трампу. По крайней мере, на такой расклад рассчитывают республиканцы.
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Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
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Во Владивостоке произошел взрыв в жилом доме
В одном из жилых домов во Владивостоке произошел взрыв.
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о Ялтинской конференции
Как сообщало ИА REGNUM, 17 января к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Минобороны России рассекретило документы из фондов Центрального архива ведомства, касающиеся освобождения Красной армией польской столицы.
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В Великобритании сняли красочное падение внеземного объекта
Жители Англии стали свидетелями падения внеземного объекта. Фотографию с его изображением разметило Европейское комическое агентство.
Экономика
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Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
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Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.