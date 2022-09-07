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Глава РЖД: товарооборот между Россией и Китаем по итогам года может достичь 12 трлн рублей

Белозеров отметил, что достигнутый товарооборот в 2021 году между Китаем и Россией вырос на 35% и составил 8,5 трлн рублей или 970 млрд юаней.
ТАСС
По слова главы РЖД, за семь месяцев текущего года прирост объемов перевозок между Россией и Китаем составил 6%.
ТАСС
ВОсточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке.
Российская газета
По Восточному полигону (БАМу и Транссибу) к 2024 РЖД планируют перевезти 180 млн тонн грузов, а в текущем году около 150 млн тонн груза, добавил Белозеров.
ТАСС

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Товарооборот между Россией и Китаем по итогам года может достичь 12 трлн рублей
Piter.tv06:35
Глава РЖД Белозеров считает важной задачей создание новых пограничных переходов с Китаем
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Грузопоток на китайско-российском направлении РЖД за семь месяцев 2022 года вырос на 6% — Олег Белозеров
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Глава РЖД: Товарооборот между РФ и КНР по итогам 2022 года может составить 12 трлн рублей
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Глава РЖД Белозеров: товарооборот между РФ и КНР по итогам 2022 года составит 12 трлн рублей
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