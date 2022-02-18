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Глава Renault Лука де Мео предупредил о проблемах «АвтоВАЗа» из-за ситуации на Украине

Обострение ситуации вокруг Украины грозит серьезными неприятностями «АвтоВАЗу», который может столкнуться с очередным кризисом в цепочке поставок.
Lenta.ru
Любого рода ужесточение санкционной политики обещает пересмотр условий поставок импортных компонентов, без которых выпуск продукции остановится.
Lenta.ru
В текущем году Renault намерена произвести на 300 тысяч автомобилей меньше, чем годом ранее из-за нехватки чипов.
Lenta.ru
Однако во Франции в связи с давлением профсоюзов ей придется пойти на уступки — сохранить большую часть производственной линии электрокаров на родине.
Transport-news.ru

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Financial Times: у российского авгогиганта могут появиться проблемы из-за Украины
Ореанда-Новости09:22
Renault предупредила о возможных проблемах «Автоваза» из-за Украины
Forbes09:04
Глава Renault Лука де Мео предупредил о проблемах «АвтоВАЗа» из-за ситуации на Украине
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