Lenta.ruГлава Renault Лука де Мео предупредил о проблемах «АвтоВАЗа» из-за ситуации на УкраинеОбострение ситуации вокруг Украины грозит серьезными неприятностями «АвтоВАЗу», который может столкнуться с очередным кризисом в цепочке поставок.Lenta.ruЛюбого рода ужесточение санкционной политики обещает пересмотр условий поставок импортных компонентов, без которых выпуск продукции остановится.Lenta.ruВ текущем году Renault намерена произвести на 300 тысяч автомобилей меньше, чем годом ранее из-за нехватки чипов.Lenta.ruОднако во Франции в связи с давлением профсоюзов ей придется пойти на уступки — сохранить большую часть производственной линии электрокаров на родине.Transport-news.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииFinancial Times: у российского авгогиганта могут появиться проблемы из-за УкраиныОреанда-Новости09:22Renault предупредила о возможных проблемах «Автоваза» из-за УкраиныForbes09:04Глава Renault Лука де Мео предупредил о проблемах «АвтоВАЗа» из-за ситуации на УкраинеLenta.ru08:28В Renault рассказали о рисках для АвтоВАЗ» из-за украинской ситуацииКомпания08:52Показать ещёОценить8Поделиться