РИА НовостиГлава «Росатома» Лихачев пообещал выставить счет Финляндии из-за разрыва контракта на АЭСУ "Росатома" есть хорошие шансы вернуть деньги, потраченные на проект АЭС "Ханхикиви-1", заявил гендиректор корпорации Алексей Лихачев.РИА Новости«Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет», — заявил гендиректор корпорации Алексей Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума.Аргументы и Факты«Конструкция [отказа] абсолютно уязвима юридически. Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована», — сказал Лихачев.РБКВ начале мая Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство "Ханхикиви-1" в Финляндии.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКФАНРосбалтПолитика СегодняИзвестияPublic OpinionРБККомсомольская правдаЦарьградПятый каналАБНInfinicaГазета.RuЭкономика сегодняВечерняя МоскваНародные новостиРамблерПрофильRT на русскомПодробнее о событии«Росатом» пообещал «выставить счет» после отказа Финляндии от проекта АЭСРБК12:55Глава «Росатома» Лихачев заявил о намерении выставить Финляндии счет за АЭС «Ханхикиви-1»Lenta.ru12:53«Росатом» выставит Финляндии счёт из-за разрыва контракта на проект АЭС «Ханхикиви-1»RT на русском12:01Глава «Росатома» Лихачев пообещал выставить Финляндии счет в связи с разрывом контракта на строительство АЭС «Ханхикиви»Радио Sputnik12:14Глава «Росатома» Лихачев пообещал выставить счет Финляндии из-за разрыва контракта на АЭСРИА Новости12:07Росатом выставит Финляндии счет, включающий все затраты на проект АЭС «Ханхикиви-1»ТАСС12:29Россия потребует от Финляндии возместить затраты на АЭС «Ханхикиви-1»Коммерсантъ11:47Показать ещёОценить1,6KПоделиться