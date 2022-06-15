Будьте в Плюсе

Глава «Росатома» Лихачев пообещал выставить счет Финляндии из-за разрыва контракта на АЭС

У "Росатома" есть хорошие шансы вернуть деньги, потраченные на проект АЭС "Ханхикиви-1", заявил гендиректор корпорации Алексей Лихачев.
РИА Новости
«Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет», — заявил гендиректор корпорации Алексей Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума.
Аргументы и Факты
«Конструкция [отказа] абсолютно уязвима юридически. Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована», — сказал Лихачев.
РБК
В начале мая Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство "Ханхикиви-1" в Финляндии.
РИА Новости

Подробнее о событии

«Росатом» пообещал «выставить счет» после отказа Финляндии от проекта АЭС
РБК12:55
Глава «Росатома» Лихачев заявил о намерении выставить Финляндии счет за АЭС «Ханхикиви-1»
Lenta.ru12:53
«Росатом» выставит Финляндии счёт из-за разрыва контракта на проект АЭС «Ханхикиви-1»
RT на русском12:01
Глава «Росатома» Лихачев пообещал выставить Финляндии счет в связи с разрывом контракта на строительство АЭС «Ханхикиви»
Радио Sputnik12:14
Глава «Росатома» Лихачев пообещал выставить счет Финляндии из-за разрыва контракта на АЭС
РИА Новости12:07
Росатом выставит Финляндии счет, включающий все затраты на проект АЭС «Ханхикиви-1»
ТАСС12:29
Россия потребует от Финляндии возместить затраты на АЭС «Ханхикиви-1»
Коммерсантъ11:47

Интересное

Вышедший по гумкоридору с завода «Азот» мужчина рассказал об обстановке на предприятии

Вышедший с завода «Азот» в Северодонецке по гуманитарному коридору пожилой мужчина рассказал об обстановке на захваченном предприятии.
Lenta.ru06:55

ФРС США повысила базовую ставку до 1,5-1,75% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых, следует из решения, опубликованного на сайте регулятора.
Ведомости14:43

Двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен во время боя под Харьковом

Двое бывших военнослужащих из США Александр Дрюке и Энди Хьюн попали в плен во время проведения миссии под Харьковом.
Lenta.ru13:37

Глава КНШ США Милли: ВСУ теряют примерно 100 человек убитыми и до 300 ранеными за день

США оценивают ежедневные потери украинской армии примерно в 100 человек убитыми и порядка 100-300 человек ранеными, заявил в среду глава комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.
РИА Новости13:44

Райн Гослинг предстал в образе Кена из фильма «Барби»

Киностудия Warner Bros. представила Райана Гослинга в образе Кена, друга куклы Барби из одноименного фильма, который снимает режиссер Грета Гервиг.
KinoNews.ru15:09

На Украине Крымский мост назвали целью номер один

Для Вооруженных сил Украины Крымский мост является целю номер один.
REGNUM15:47

Отставной генерал-майор СВР Соцков найден мертвым в своей квартире в Москве

Генерал-майор в отставке Службы внешней разведки Лев Соцков покончил с собой на юго-западе Москвы.
ТАСС07:28

Замглавы МВД Украины Енин: Нацполиция предотвратила теракт против руководства страны

Издание "Страна.ua" позже сообщило со ссылкой на источник, что эпизод, о котором заявил Енин, случился в конце февраля.
РИА Новости09:58

МО РФ: многочисленные нарушения режима прекращения огня сорвали эвакуацию с «Азота»

Киевские власти цинично сорвали эвакуацию гражданских лиц с завода "Азот" в Северодонецке по гуманитарному коридору в город Сватово.
ТАСС14:33