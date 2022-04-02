Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь-24» заявил, что из-за санкционного давления Запада престиж доллара и евро сильно пошатнулся, в связи с чем увеличивается количество стран, которые переходят к расчетам в национальных валютах.
Российские войска в четверг нанесли удар по штабу обороны Харькова, уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Украинские военнослужащие расстреливали мирных граждан, которые пытались выехать из города Рубежное Луганской народной республики в Россию, рассказал бывший младший сержант нацбатальона "Айдар" (запрещен в РФ) Денис Нурыга.