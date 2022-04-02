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Глава «Росатома» Лихачев заявил, что не видит проблем в переходе к расчетам в рублях

"Росатом" не видит проблем в возможном переходе на рубли в расчетах с зарубежными заказчиками, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
РИА Новости
"Особых проблем с возможным переходом в расчетах в рублях я не вижу", — сказал Лихачев в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости
Решение о переходе в расчетах на рубли должно принимать правительство Российской Федерации, пояснил Лихачев.
РИА Новости
В марте президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией недружественным странам.
Lenta.ru

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Глава «Росатома» Лихачев заявил, что не видит проблем в переходе к расчетам в рублях
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