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РБК
РБК

Глава Росбанка дал совет по выбору валюты для хранения сбережений

В связи с хаотичными и непредсказуемыми колебаниями валютных курсов сбережения следует хранить в той валюте, в которой деньги будут использованы в будущем, считает глава Росбанка Илья Поляков, передает «РИА Новости».В источнике
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РИА Новости

Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения

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РБК

Глава Росбанка дал совет по выбору валюты для хранения сбережений

РБКвчера в 04:07
Российская газета

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Российская газетавчера в 02:00
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URA.Ruвчера в 01:27
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