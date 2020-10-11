Сафронов о пенсии Поргиной: «Вдова Караченцова заслужила достойную старость»

Поргина в ходе недавнего интервью сообщила, что получает надбавку к пенсии в размере 30 000 рублей, так как имеет звание заслуженной артистки страны, но при этом она пожаловалась на низкие гонорары со стороны телеканалов за съемки в ток-шоу.