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РБК
РБК

Глава Росбанка дал совет по выбору валюты для хранения сбережений

В связи с хаотичными и непредсказуемыми колебаниями валютных курсов сбережения следует хранить в той валюте, в которой деньги будут использованы в будущем, считает глава Росбанка Илья Поляков, передает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения

Колебания валютных курсов слишком хаотичны и зачастую сложно предсказуемы, поэтому сбережения хранить стоит в той валюте, в которой средства могут быть потрачены в будущем, сказал в интервью РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков.
РИА Новости00:52
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РЕН ТВ

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Lenta.ru

Банкир дал совет по выбору валюты для сбережений

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Глава Росбанка дал совет по выбору валюты для хранения сбережений

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URA.Ru01:27
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Банкир посоветовал россиянам в какой валюте хранить сбережения

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