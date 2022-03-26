"Однако благодаря заблаговременному импортозамещению в сфере переработки кофе валютная составляющая в цене готового продукта составляет не 100%, а около 70%, так как в Россию кофе, в большинстве своем, приходит в зеленых зернах", — добавил Чантурия.
Как пояснил представитель Минсельхоза, снижение цен на огурцы связано с тем, что их оптовая стоимость у производителей за последний месяц упала на 10,4%. Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Ирина Шейко отметила, что производство этого овоща за последние годы значительно выросло, их импорт составляет около 4%.
«С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента», — сообщили в министерстве.