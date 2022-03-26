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Глава «Росчайкофе» связал подорожание кофе с климатом и нестабильным курсом рубля

Генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия назвал причины подорожания кофе.
Газета.Ru
Основным производителем кофе является Бразилия.
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"Однако благодаря заблаговременному импортозамещению в сфере переработки кофе валютная составляющая в цене готового продукта составляет не 100%, а около 70%, так как в Россию кофе, в большинстве своем, приходит в зеленых зернах", — добавил Чантурия.
РИА Новости
«Потребителю нужно быть готовым к тому, что кофе на ближайшее время будет дорогим продуктом», — резюмировал он.
Lenta.ru

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