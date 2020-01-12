Экономика
РБКГлава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку
Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.
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Происшествия
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко
Происшествия
Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой
В социальных сетях люди делятся кадрами из затопленного ТРЦ — весь первый этаж Ocean Plaza затоплен горячей водой.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Общество
В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи
«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Политика
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию, сообщила пресс-служба Кремля.
Авто
Представили обновлённый Honda Civic Type R
Обновленный хечбек Honda Civic Type R представлен на международной автовыставке в Токио.
Наука
«Ужасная новость»: температура Мирового океана достигла рекордного уровня
2019 год стал рекордным для температуры Мирового океана, сообщили исследователи университета Сент-Томаса в США.
Политика
Генпрокурор США заявил о «праве» Трампа на ликвидацию Сулеймани
Президент США Дональд Трамп имел право на ликвидацию Касема Сулеймани, заявил американский генпрокурор Уильям Барр.
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать «новую жизнь»
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Политика
У Абхазии появился и.о. президента
Примечательно, что Валерий Бганба во второй раз временно возглавляет республику: в 2014 году, в ситуации похожего политического кризиса, завершившегося отставкой президента Александра Анкваба, Бганба в течение трех месяцев исполнял обязанности главы государства.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения
Полина Гагарина продемонстрировала снимок в бикини, сделанный после после рекордного похудения.
Политика
Зеленский подписал закон о создании на Украине реестра педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании в стране единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Кино
Критики США выбрали лучший фильм года
В этом году у кинокритиков возникли сложности с выбором в категории «лучший режиссер», поэтому они дали сразу два приза: британцу Сэму Мендесу за фильм «1917» и создателю картины «Паразиты» Пон Чжуну Хо.
Авто
Рыночная стоимость Tesla превысила общие показатели GM и Ford
В ходе торгов на истекшей недели акции производителя электромобилей Tesla выросли почти на 5%, что увеличило рыночную капитализацию компании до $89 млрд.
Спорт
Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила команде Исландии во втором туре группового этапа чемпионата Европы (23:34).
Футбол
Лукас Сантос: «Лично не сталкивался с расизмом в России»
Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос рассказал, что ему дал опыт выступлений в России за московский ЦСКА.
Политика
Лавров рассказал о результатах переговоров по Ливии
Определенный прогресс был достигнут участниками межливийских мирных переговоров, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу.
Общество
Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения
Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
Общество
В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Происшествия
В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
Армия и оружие
США признали декабрьскую стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
Стрельба на авиабазе ВМС США во Флориде, которую 6 декабря минувшего года устроил военнослужащий из Саудовской Аравии и жертвами которой стали три человека, была террористическим актом.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Наука
Найдены антибиотики для терапии деменции
Гаджеты
Новый флагманский смартфон OnePlus получит дисплей 120 Гц
Китайский производитель OnePlus заявил, что его следующий флагманский смартфон получит дисплей с частотой обновления 120 Гц.
Спорт
Игра Monster Hunter World: Iceborne удаляет сохранения геймеров
Геймеры обнаружили, что игра Monster Hunter World: Iceborne при невыясненных условиях удаляет их сохранения.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.