Экономика

РБКРБКГлава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку

Гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.
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Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку

Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.
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«Росгеология» просит $ 1 млрд из ФНБ для восполнения запасов нефти и газа

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Сергей Николаевич Горьков
Российский управленец. Генеральный директор - Председатель Правления акционерного общества «Росгеология» с 1 апреля 2019 года. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации, председатель «Внешэкономбанка», заместитель председателя правления «Сбербанка».
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Росгеология
Российский государственный холдинг, объединяющий государственные геологоразведочные предприятия РФ, со штаб-квартирой в Москве. Был создан в 2011 году и включён в список стратегических предприятий.
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