Экономика
РБКГлава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку
Гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.
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Новый претендент на средства ФНБ Гендиректор "Росгеологии" Сергей Горьков попросил у премьера Дмитрия Медведева с 2020 по 2022 год выделить 65 млрд руб. (более $1 млрд) из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для расширения геологоразведочных изысканий в России.РБКвчера в 10:43
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В Росгеология попросили правительство направить 65 млрд рублей на геологоразведку
Деловое.ТВвчера в 14:23
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