В памятке Минздрава говорится, что для своевременного выявления этих и других осложнений после перенесенного COVID-19 с 1 июля в стране началась углубленная диспансеризация, которую можно пройти в поликлинике по месту жительства.
Шевченковский районный суд в Киеве обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело о возможной госизмене украинского президента Владимира Зеленского и его окружения из-за срыва операции по задержанию членов частной военной компании "Вагнер", сообщил в четверг бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Тетерук, который и обратился в суд с соответствующим требованием.
Арестованный по обвинению в получении взяток глава ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов заявил, что особняк с позолоченным унитазом, в котором прошли обыски, принадлежит его гражданской жене и не связан конкретно с ним, сообщает «РИА Новости».