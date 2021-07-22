Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Глава «Росгеологии» считает, что запасов нефти в России хватит до конца столетия

Россия обеспечена запасами нефти до конца столетия, заявил глава "Росгеологии" Сергей Горьков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной десятилетию холдинга.
ТАСС
Горьков сообщил, что сейчас в России не находят крупные месторождения нефти, подобные тем, что были обнаружены в Западной Сибири в 1960-е годы.
URA.Ru
Горьков также отметил улучшение качества технологий, которые используются при разведке запасов нефти.
URA.Ru
"Росгеология" — российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Глава «Росгеологии» считает, что запасов нефти в России хватит до конца столетия

Россия обеспечена запасами нефти до конца столетия, заявил глава "Росгеологии" Сергей Горьков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной десятилетию холдинга.
ТАССвчера в 12:18

Подробнее о событии

Эксперт оценил, на сколько России хватит запасов нефти

Российская газетавчера в 14:53

Росгеология: Россия обеспечена запасами нефти до конца столетия

ФАНвчера в 14:00

Глава «Росгеологии» рассказал, когда запасы нефти в мире закончатся

Московский Комсомолецвчера в 12:56

В «Росгеологии» рассказали, когда в мире закончится нефть

Общественная служба новостейвчера в 13:04

Глава «Росгеологии» Сергей Горьков заявил, что запасов нефти в мире хватит до конца столетия

ПРАЙМвчера в 12:46

Глава «Росгеологии»: нефти в РФ хватит до конца века

URA.Ruвчера в 12:44

Глава «Росгеологии» считает, что запасов нефти в России хватит до конца столетия

ТАССвчера в 12:18
Интересное

Модуль «Наука» успешно включил двигатели для коррекции орбиты

Модуль МЛМ «Наука» успешно включил двигательную установку и начал увеличивать высоту своей орбиты, сообщает «Роскосмос», это также подтверждают независимые наблюдения с помощью доплеровского радара.
N+1вчера в 15:28

Минздрав предупредил о риске тромбозов у трети переболевших COVID

В памятке Минздрава говорится, что для своевременного выявления этих и других осложнений после перенесенного COVID-19 с 1 июля в стране началась углубленная диспансеризация, которую можно пройти в поликлинике по месту жительства.
РБКвчера в 15:24

Суд в Киеве обязал завести дело о возможной госизмене президента Украины Зеленского

Шевченковский районный суд в Киеве обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело о возможной госизмене украинского президента Владимира Зеленского и его окружения из-за срыва операции по задержанию членов частной военной компании "Вагнер", сообщил в четверг бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Тетерук, который и обратился в суд с соответствующим требованием.
РИА Новостивчера в 07:51

Глава ГИБДД Ставрополья заявил о непричастности к дизайну особняка

Арестованный по обвинению в получении взяток глава ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов заявил, что особняк с позолоченным унитазом, в котором прошли обыски, принадлежит его гражданской жене и не связан конкретно с ним, сообщает «РИА Новости».
РБКвчера в 00:24