Минздрав предупредил о риске тромбозов у трети переболевших COVID

В памятке Минздрава говорится, что для своевременного выявления этих и других осложнений после перенесенного COVID-19 с 1 июля в стране началась углубленная диспансеризация, которую можно пройти в поликлинике по месту жительства.