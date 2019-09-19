Происшествия

RT на русскомRT на русскомГлава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции в Москве, достаточно было бы наказания в один год условно.
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с чего всё началось

Глава Росгвардии считает, что Устинов должен был быть осужден на год условно

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что срок 3,5 года, пока назначенный актеру Павлу Устинову, следовало бы присудить блогеру Владиславу Синице.
ТАСС06:36

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Золотов заявил, что Устинову надо дать год условно, а 3,5 года прибавить к сроку Синицы

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РБК07:26

Глава Росгвардии считает, что Устинов должен был быть осужден на год условно

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Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском06:59

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

РИА Новости06:50

Глава Росгвардии считает достаточным для актера Устинова условное наказание

Интерфакс - Россия06:37

Золотов: я дал бы Устинову максимум год условно

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Кокорин и Мамаев приедут на суд по УДО их друга Протасовицкого

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Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран

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Российская газета вчера в 09:53
Происшествия

Генпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову

Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН.
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12 Канал Омск 02:04
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Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
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Карманный SSD-накопитель ADATA SC680 весит 35 граммов

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Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии

В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
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Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж

Звезда двух сезонов «Холостяка» Дарья Клюкина поделилась с поклонниками радостной новостью.
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Начались переговоры по транзиту газа через Украину

«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
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Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды

Взгляд.ру 16 сентября в 15:16
Общество

В России изменят порядок взыскания долгов с граждан

Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
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Газета.Ru 07:35
Политика

Депутат Рады раскрыл детали «формулы Зеленского» по Донбассу

Депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Яременко в четверг сообщил, что так называемая "Формула Зеленского" по Донбассу не предусматривает изменений в конституцию относительно особого статуса неподконтрольных Киеву территорий.
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France Football учредил награду имени Льва Яшина

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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
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В январе 2019 года «быки» сыграли с красно-синими на сборе в Испании, тогда «Базель» одержал победу со счетом 2:0. В составе команды отличились Эдер Баланта и Кевин Бюа, из них в Лигу Европе-2019/20 сыграет только Бюа, сообщет пресс-служба клуба.
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Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности

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В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса

Третья взлетно-посадочная полоса открылась в аэропорту Шереметьево.
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Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
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Sputnik Литва 16 сентября в 22:30
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С октября Украина начнет отказываться от монет

25 июня сообщалось, что с 25 октября 2019 года НБУ введет в оборот банкноту номиналом 1000 гривен.
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Кровь американки стала синей после приема обезболивающего

Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.
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В Омской области трое школьников изнасиловали 14-летнюю девочку

Самому младшему из нападавших было всего 13 лет, старшему – 15.
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Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде

О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
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В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

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В Луганске пытались взорвать мост

В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Сведений о пострадавших не приводится.
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Виктор Васильевич Золотов
Российский военный деятель. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
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