Происшествия
RT на русскомГлава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции в Москве, достаточно было бы наказания в один год условно.
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с чего всё началось
Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что срок 3,5 года, пока назначенный актеру Павлу Устинову, следовало бы присудить блогеру Владиславу Синице.ТАСС06:36
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На создание зала в Доме культуры наш город получит около 3 миллионов рублей.
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Общество
Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
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Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
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Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
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Госдума ратифицировала конвенцию о статусе Каспийского моря
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.
REGNUM 07:37
Политика
Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.
Газета.Ru 05:55
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Армия и оружие
Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС 06:39
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
Происшествия
К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru 17 сентября в 04:06
Технологии
В международный рейтинг «Три миссии университета» вошли 74 вуза РФ
Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» 19 сентября опубликовал рейтинг вузов за 2019 год.
REGNUM 06:49
Происшествия
Угрожавшего взорвать мост в Киеве подозревают в хулиганстве
По данным полиции, мужчина, который угрожал взорвать мост, сдался сам.
Говорит Москва 07:58
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Кино
Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир-2019»
News.ru 07:14
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Игры
Apple на бета-версии iOS 13 запустила игровой сервис Apple Arcade
Помимо Apple Arcade выйдет стриминговый сервис Apple TV+ с оригинальным контентом.
Astera 17 сентября в 07:24
Футбол
Роналду объяснил свой жест фанатам «Атлетико»
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Политика
В ДНР призвали мировое сообщество подумать о санкциях против Украины
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин на встрече делегаций республики и Южной Осетии в Цхинвале заявил, что мировому сообществу необходимо задуматься о введении санкций в отношении Украины.
RT на русском 07:26
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Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве
Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
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Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
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Шоу-бизнес
Предполагаемый внебрачный сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест
Вечерний курьер 04:03
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
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Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59