Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что срок 3,5 года, пока назначенный актеру Павлу Устинову, следовало бы присудить блогеру Владиславу Синице.

с чего всё началось

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