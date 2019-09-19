Происшествия

RT на русскомRT на русскомГлава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции в Москве, достаточно было бы наказания в один год условно.
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с чего всё началось

Глава Росгвардии считает, что Устинов должен был быть осужден на год условно

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что срок 3,5 года, пока назначенный актеру Павлу Устинову, следовало бы присудить блогеру Владиславу Синице.
ТАСС06:36

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Глава Росгвардии назвал «приемлемый» срок для актера Устинова

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Глава Росгвардии считает, что Устинов должен был быть осужден на год условно

ТАСС06:36

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

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Золотов прокомментировал приговоры Устинову и Синице

РИА Новости06:50

Глава Росгвардии считает достаточным для актера Устинова условное наказание

Интерфакс - Россия06:37

Золотов: я дал бы Устинову максимум год условно

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В Бурятии задержали направлявшегося в Москву шамана

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France Football утвердил трофей имени Льва Яшина

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На создание зала в Доме культуры наш город получит около 3 миллионов рублей.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
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В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
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По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
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Госдума ратифицировала конвенцию о статусе Каспийского моря

Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.
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Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.
Газета.Ru 05:55
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Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Армия и оружие

Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС 06:39
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Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»

МедиаЗавод 06:02
Происшествия

К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском

Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Игры

Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей

News.ru 17 сентября в 04:06
Технологии

В международный рейтинг «Три миссии университета» вошли 74 вуза РФ

Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» 19 сентября опубликовал рейтинг вузов за 2019 год.
REGNUM 06:49
Происшествия

Угрожавшего взорвать мост в Киеве подозревают в хулиганстве

По данным полиции, мужчина, который угрожал взорвать мост, сдался сам.
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Политика

Пескова спросили про публикацию дочери об актере Устинове

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Общество

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ТАСС 02:39
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Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир-2019»

News.ru 07:14
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
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Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве

Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
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Игры

Apple на бета-версии iOS 13 запустила игровой сервис Apple Arcade

Помимо Apple Arcade выйдет стриминговый сервис Apple TV+ с оригинальным контентом.
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Происшествия

СК начал проверку из-за избиения учителем первоклассника в Красноярске

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Роналду объяснил свой жест фанатам «Атлетико»

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Политика

В ДНР призвали мировое сообщество подумать о санкциях против Украины

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин на встрече делегаций республики и Южной Осетии в Цхинвале заявил, что мировому сообществу необходимо задуматься о введении санкций в отношении Украины.
RT на русском 07:26
Происшествия

Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве

Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Известия 06:57
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
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Шоу-бизнес

Предполагаемый внебрачный сын Валерия Золотухина прошел ДНК-тест

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Начались переговоры по транзиту газа через Украину

«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
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Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

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Виктор Васильевич Золотов
Российский военный деятель. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
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