Происшествия

RT на русскомRT на русскомГлава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции в Москве, достаточно было бы наказания в один год условно.
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с чего всё началось

Глава Росгвардии считает, что Устинов должен был быть осужден на год условно

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что срок 3,5 года, пока назначенный актеру Павлу Устинову, следовало бы присудить блогеру Владиславу Синице.
ТАСС06:36

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Золотов заявил, что Устинову надо дать год условно, а 3,5 года прибавить к сроку Синицы

Дождь08:54

Глава Росгвардии считает достаточным для актера Устинова условное наказание

Интерфакс - Россия06:37

Золотов: я дал бы Устинову максимум год условно

Коммерсантъ07:24

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском06:59

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

РИА Новости06:50

Глава Росгвардии назвал «приемлемый» срок для актера Устинова

РБК07:26

Глава Росгвардии считает, что Устинов должен был быть осужден на год условно

ТАСС06:36
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:45, Вашингтон
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Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

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Политика

Новак назвал «очень конструктивными» переговоры по газу с Украиной

Министр энергетики России Александр Новак по итогам трёхсторонних консультаций России, Евросоюза и Украины по транзиту газа отметил, что они прошли конструктивно.
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Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Экономика

«Энел Россия» начала строительство Кольской ВЭС в Мурманской области

Общий объем инвестиций компании "Энел Россия" в Кольский ветропарк составит около 273 млн евро.
Интерфакс - Россия 07:42
Происшествия

Опубликован фрагмент переписки расстрелявшего коллег у метро «Рязанский проспект»

Газета.Ru 10:29
Происшествия

Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Политика

Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Кино

Скончался актер Сергей Афанасьев

Москва 24 10:03
Наука

Пиво оберегает от развития диабета

Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru 17 сентября в 09:00
Происшествия

Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16

Истребитель F-16 военно-воздушных сил Бельгии разбился во французской коммуне Лорьян в департаменте Морбиан, сообщается на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.
РИА Новости 07:07
Политика

Савченко стала ведущей телешоу о секретах в Верховной раде

Известия 11:21
Спорт

Дина Аверина завоевала золото на ЧМ в Баку в упражнениях с булавами

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.
РЕН ТВ 12:20
Происшествия

Разбивший Rolls-Royce Аристова челябинец стал банкротом

Ожидаемо завершилось заседание арбитражного суда по иску челябинца Владислава Кантемирова, который просил признать его банкротом.
LentaChel.ru 11:09
Происшествия

Бывшего вице-президента «Анжи» задержали за экстремизм

Известия 08:51
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Наука

Авторы статьи о «смартфонной кости» передумали связывать ее со смартфонами

Авторы статьи про «смартфонную кость», которая якобы вырастает у молодых людей из-за пользования смартфонами, опубликовали поправки к своей работе.
N+1 12:04
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Видео из клиники, где лежит Заворотнюк, попало в Сеть

Российский фигурист Пётр Чернышёв был замечен в одной из столичных клиник, где, предположительно, проходит лечение его жена — актриса Анастасия Заворотнюк, у которой врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга — глиобластому.
News.ru 17 сентября в 19:03
Хоккей

«Металлург» обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

RT на русском 12:32
Шоу-бизнес

Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой

Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 17 сентября в 10:11
Происшествия

В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Известия 05:27
Политика

Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
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Технологии

ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia

Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Общество

Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Политика

Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД

Ранее Путин освободил Григория Карасина от должности статс-секретаря — замглавы МИД России, вместо него статс-секретарем — заместителем министра иностранных дел назначен Евгений Иванов.
РИА Новости 09:46
Политика

Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
Происшествия

Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
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Виктор Васильевич Золотов
Российский военный деятель. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
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