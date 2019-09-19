Происшествия

RT на русскомRT на русскомГлава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что актёру Павлу Устинову, осуждённому на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции в Москве, достаточно было бы наказания в один год условно.
Читать в источнике
Комментировать446
с чего всё началось

Глава Росгвардии считает, что Устинов должен был быть осужден на год условно

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что срок 3,5 года, пока назначенный актеру Павлу Устинову, следовало бы присудить блогеру Владиславу Синице.
ТАСС06:36

Подробнее о событии

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском06:59

Глава Росгвардии назвал «приемлемый» срок для актера Устинова

РБК07:26

Золотов: я дал бы Устинову максимум год условно

Коммерсантъ07:24

Золотов заявил, что Устинову надо дать год условно, а 3,5 года прибавить к сроку Синицы

Дождь08:54

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

РИА Новости06:50

Глава Росгвардии считает достаточным для актера Устинова условное наказание

Интерфакс - Россия06:37

Глава Росгвардии считает, что Устинов должен был быть осужден на год условно

ТАСС06:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:14, Вашингтон
Общество

В России изменят порядок взыскания долгов с граждан

Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Гаджеты

Названы цены и версии Redmi Note 8 Pro для Европы

Уже скоро Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной основной камерой поступит в продажу на европейском рынке.
Газета DAILY 17 сентября в 14:31
Политика

В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США

Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
REGNUM вчера в 14:34
Космос

Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Политика

НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»

НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Политика

Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:31
Происшествия

Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»

Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru вчера в 12:24
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Экономика

Forbes представил рейтинг крупнейших частных компаний России

Американский журнал Forbes составил рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний.
Пятый канал 16 сентября в 15:37
Политика

Экс-депутат Рады Надежда Савченко стала ведущей ток-шоу

РБК 09:33
Транспорт

В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса

В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Lenta.ru 10:36
Армия и оружие

Глава МИД Ирана: военный удар по Ирану приведет к тотальной войне

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил военного ответа на атаку саудовских нефтяных предприятий.
Международная жизнь 09:31
Шоу-бизнес

Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату

Актриса Анастасия Заворотнюк, пришедшая в сознание после комы, переведена из реанимации в обычную палату терапевтического отделения, сообщает Mash.
Московский Комсомолец 05:56
Здоровье

Кровь американки стала синей после приема обезболивающего

Кровь жительницы США посинела после приема зубного обезболивающего.
Газета.Ru 07:12
Здоровье

В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Происшествия

Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Наука

Находка возрастом 10 миллионов лет не уложилась в теорию эволюции

Международная исследовательская группа под руководством Кэрол Уорд из Университета Миссури (США) проанализировала окаменелые кости таза гоминида возрастом 10 миллионов лет и установила, что способность современного человека передвигаться на двух ногах, возможно, имеет более глубокие предковые корни, чем считалось ранее.
Российская газета вчера в 07:12
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Общество

В РПЦ попросили не исключать изучение религий из школьной программы

В РПЦ призвали Минпросвещения отказаться от утверждения нового образовательного стандарта (ФГОС), в котором не предусмотрено преподавание основ традиционных религий в рамках школьного курса "Основ религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ).
Интерфакс 05:22
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Известия 10:28
Транспорт

Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
Известия 05:08
Футбол

France Football учредило премию имени Льва Яшина

Премия имени Льва Яшина должна будет вручаться на церемонии награждения «Золотого мяча» среди мужчин и женщин, а также награды «Копа Трофи», которая вручается лучшему игроку, не достигшему 21 года, сообщает пресс-служба France Football.
Евро-футбол.ру 08:38
Происшествия

В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Известия 05:27
Общество

«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос

Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
Кино

Disney снимет ремейк фильма по Assassin’s Creed

Студия Disney хочет снять ремейк фильма по играм серии Assassin's Creed, передает портал We Got This Covered.
Газета.Ru вчера в 09:00
Общество

Дороги в Ленобласти готовят к первому снегу

Gazeta.SPb 05:47
Политика

Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности

Эхо Москвы вчера в 22:07
Общество

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru вчера в 09:51
Политика

Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте

После подсчета 90% голосов партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» уступала основному конкуренту — центристскому блоку партий «Кахоль-Лаван» под руководством оппозиционного политика, экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца.
РБК вчера в 13:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Васильевич Золотов
Российский военный деятель. Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации с 5 апреля 2016 года, генерал армии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное