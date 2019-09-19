Происшествия
Lenta.ruГлава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову
Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что актера Павла Устинова следовало приговорить к одному году условно за применение насилия к росгвардейцу. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что срок 3,5 года, пока назначенный актеру Павлу Устинову, следовало бы присудить блогеру Владиславу Синице.ТАСС06:36
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Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
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Полиция проверяет информацию о минировании всех мостов, торгово-развлекательных центров и роддомов Киева.
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Операцию, уникальную для Южного федерального округа, провели нейрохирурги Волгоградской областной клинической больницы № 1 и московского ФГБУ «НМХЦ им. Пирогова».
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Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца
Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.
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Концерн «АвтоВАЗ» распрощался с проектом Lada Нива 4x4 NG
Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
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Кадыров заявил о готовности обсудить с ПАСЕ «сочиненную» проблему ЛГБТ
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Как сообщили в СМИ, на территории предприятия заметили два купеобразных кроссовера, выполненных в черном и белом цвете.
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Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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Компания Apple выпустила новую операционную систему iOS 13.
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Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.
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В Кремле прокомментировали акции в поддержку Павла Устинова
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к общественному резонансу, который произвёл приговор актёру Павлу Устинову.
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