Происшествия

Lenta.ruLenta.ruГлава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что актера Павла Устинова следовало приговорить к одному году условно за применение насилия к росгвардейцу. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Глава Росгвардии считает, что Устинов должен был быть осужден на год условно

Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что срок 3,5 года, пока назначенный актеру Павлу Устинову, следовало бы присудить блогеру Владиславу Синице.
ТАСС06:36

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Золотов заявил, что Устинову надо дать год условно, а 3,5 года прибавить к сроку Синицы

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Золотов: я дал бы Устинову максимум год условно

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Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

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Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

РИА Новости06:50

Глава Росгвардии считает достаточным для актера Устинова условное наказание

Интерфакс - Россия06:37

Глава Росгвардии считает, что Устинов должен был быть осужден на год условно

ТАСС06:36
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:13, Вашингтон
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Член исполкома Российского футбольного союза и владелец «Спартака» Леонид Федун на заседании исполкома РФС выступил с предложением перед началом сезона проверить всех арбитров на детекторе лжи, сообщает Metaratings.
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В Орле расследуют дело о липовых инвалидностях

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Члены Совбеза ООН наложили вето на резолюцию России и Китая по Идлибу

Члены Совбеза ООН проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Бурятии задержан шедший в Кремль якутский шаман

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В издании The Washington Post говорится о том, что Трамп дал «лидеру одного из иностранных государств серьёзное обещание», которое в высокой степени встревожило разведку Соединённых Штатов.
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В Киеве «заминировали» все мосты, торговые центры и роддома

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Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца

Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.
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Третье поколение Lada Niva должно было быть чем то средним между Chevrolet Niva и Renault Duster.
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Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

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Россия предложила Турции совместное производство МС-21 и Superjet-100

Россия предложила Турции сотрудничество при производстве самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet-100.
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Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
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Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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В срыве «формулы Штайнмайера» обвинили спецпредставителя США

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В Кремле прокомментировали акции в поддержку Павла Устинова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к общественному резонансу, который произвёл приговор актёру Павлу Устинову.
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