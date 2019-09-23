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UfaTime.ruГлава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram. Ведомство в течение года представит результаты работы новой создаваемой системы блокировки запрещенного в России контента и Telegram. Об этом сообщает агентство «Прайм».
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с чего всё началось
"Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному", - подчеркнул Жаров. Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования.РИА Новости08:57
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