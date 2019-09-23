"Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному", - подчеркнул Жаров. Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования.

с чего всё началось

Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram. Ведомство в течение года представит результаты работы новой создаваемой системы блокировки запрещенного в России контента и Telegram. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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