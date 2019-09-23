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UfaTime.ruUfaTime.ruГлава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram. Ведомство в течение года представит результаты работы новой создаваемой системы блокировки запрещенного в России контента и Telegram. Об этом сообщает агентство «Прайм».
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с чего всё началось

РКН планирует за год представить результаты работы по блокировке Telegram

"Это будет борьба снаряда и брони… Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному", - подчеркнул Жаров. Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования.
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РБК14:27

Глава Роскомнадзора хочет «по-серьезному подорвать пиратский корабль» Telegram

Коммерсантъ10:04

Роскомнадзор планирует представить результаты блокировки Telegram

РЕН ТВ09:09

Роскомнадзор планирует в течение года представить результаты работы по блокировке Telegram

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Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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