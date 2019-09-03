Экономика
RT на русскомГлава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google
«Всё колеблется в тех же параметрах, около 70% сайтов из единого реестра запрещённой информации удаляют», — сообщил глава Роскомнадзора. В июле Google был оштрафован Роскомнадзором на 700 тыс. рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещённой в России информации.
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с чего всё началось
Где-то одна и та же цифра", — сказал Жаров. В июле Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей из-за выборочной фильтрации поисковой выдачи — более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.РИА Новостивчера в 23:49
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Известия вчера в 11:38
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