Где-то одна и та же цифра", — сказал Жаров. В июле Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей из-за выборочной фильтрации поисковой выдачи — более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

с чего всё началось

«Всё колеблется в тех же параметрах, около 70% сайтов из единого реестра запрещённой информации удаляют», — сообщил глава Роскомнадзора. В июле Google был оштрафован Роскомнадзором на 700 тыс. рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещённой в России информации.

Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google

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