Экономика

RT на русскомRT на русскомГлава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google

«Всё колеблется в тех же параметрах, около 70% сайтов из единого реестра запрещённой информации удаляют», — сообщил глава Роскомнадзора. В июле Google был оштрафован Роскомнадзором на 700 тыс. рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещённой в России информации.
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с чего всё началось

В Роскомнадзоре сообщили, что Google не выплатил штраф в 700 тысяч рублей

Думаю, компания, как и любая другая, будет в последний момент платить этот штраф", - сказал Жаров журналистам на полях Восточного экономического форума, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, Google еще не увеличил степень фильтрации трафика.
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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