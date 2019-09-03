Экономика
RT на русскомГлава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google
«Всё колеблется в тех же параметрах, около 70% сайтов из единого реестра запрещённой информации удаляют», — сообщил глава Роскомнадзора. В июле Google был оштрафован Роскомнадзором на 700 тыс. рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещённой в России информации.
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Роскомнадзор пока не определился с мерами к владельцам VPN-сервисов, отказавшихся подключаться к ФГИС - Жаров
Интерфакс - Россиявчера в 23:23
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Футбол
Месси вручили тряпичный мяч – приз фонда Папы Римского
Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил тряпичный мяч – награду от фонда Папы Римского Франциска.
Soccer.ru вчера в 20:38
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Шоу-бизнес
Анна Михайловская судится с бывшим мужем из-за сына
Российская актриса Анна Михайловская минувшим летом официально расторгла брак с коллегой по актерскому цеху Тимофеем Каратаевым.
Дни24 00:52
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Политика
Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии
Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.
Международная жизнь вчера в 04:54
Происшествия
В Краснодаре вынужденно сел летевший в Анталью самолет
Российская газета 01:41
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Экономика
«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Общество
Минтруд сообщил об увеличении в России числа работающих пенсионеров
По заявлению министра труда Максима Топилина, за последние пять лет в России увеличилось число работающих пенсионеров, сообщает РБК.
ТагилСити.ру 01 сентября в 06:55
Политика
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках и акциях при покупке LADA в сентябре
При покупке модификаций CNG автомобилей Lada Largus и Lada Vesta действует скидка 115 000 рублей по программе «EcoGas».
Тарантас Ньюс вчера в 13:22
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия
Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье
В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 01:55
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Общество
Опасный ураган «Дориан» приближается к Багамским островам
Ураган «Дориан» двигается на запад. Он может обрушиться на побережья Багамских островов в воскресенье, 1 сентября.
Мойка78 01 сентября в 05:32
Политика
Премьер-министр Грузии решил уйти в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает Sputnik Грузия.
Sputnik Литва вчера в 05:45
Общество
В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа
В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.
Газета.Ru 01:50
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 16:27
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Общество
Плакаты с историческими фактами о Москве появились в метро
Горожане смогут узнать больше об истории столицы прямо в метро. В вестибюлях станций повесят плакаты с интересными фактами.
Вечерняя Москва 00:52
Гаджеты
Вдвое дешевле. Представлена новая версия беспроводных наушников Nokia True Wireless
Компания HMD Global под брендом Nokia официально анонсировала новую версию своих беспроводных наушников True Wireless с цилиндрической зарядной станцией.
iXBT.com 01:26
Политика
WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа
Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Интерфакс вчера в 22:11
Театры
Уличный фестиваль театров пройдет в Чите 5 и 6 сентября
5 сентября в 11.00 состоится торжественное открытие фестиваля.
НИА-Чита вчера в 21:38