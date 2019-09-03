«Всё колеблется в тех же параметрах, около 70% сайтов из единого реестра запрещённой информации удаляют», — сообщил глава Роскомнадзора. В июле Google был оштрафован Роскомнадзором на 700 тыс. рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещённой в России информации.

Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google

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