Экономика

RT на русскомRT на русскомГлава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.
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с чего всё началось

В Роскомнадзоре сообщили, что Google не выплатил штраф в 700 тысяч рублей

Где-то одна и та же цифра", — сказал Жаров. В июле Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей из-за выборочной фильтрации поисковой выдачи — более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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