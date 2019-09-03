Экономика
RT на русскомГлава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.
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с чего всё началось
Где-то одна и та же цифра", — сказал Жаров. В июле Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей из-за выборочной фильтрации поисковой выдачи — более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.РИА Новостивчера в 23:49
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
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Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
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