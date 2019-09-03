Где-то одна и та же цифра", — сказал Жаров. В июле Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей из-за выборочной фильтрации поисковой выдачи — более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.

с чего всё началось

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.

Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google

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