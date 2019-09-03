Экономика
RT на русскомГлава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google
«Все колеблется в тех же параметрах, около 70% сайтов из единого реестра запрещенной информации удаляют», — сообщил глава Роскомнадзора. В июле Google был оштрафован Роскомнадзором на 700 тыс. рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещённой в России информации.
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Роскомнадзор пока не определился с мерами к владельцам VPN-сервисов, отказавшихся подключаться к ФГИС - Жаров
Интерфакс - Россиявчера в 23:23
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Политика
В Берлине приступят к подготовке саммита «нормандской» четверки
Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской" четверки (Германия, Франция, Россия, Украина) состоится в понедельник в Берлине в рамках подготовки к саммиту.
РИА Новости 01 сентября в 17:24
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Музыка
Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»
Композитор и певец Игорь Николаев, написавший текст для песни «Третье сентября» рассказал, что за указанной в песне датой «ничего не стоит», а строка с ней «просто идеально легла на мелодию».
RT на русском вчера в 22:49
Армия и оружие
На Украине назвали свою версию числа потерь НМ ДНР за август
В украинской блогосфере назвали данные о числе погибших представителей Народной милиции ДНР вдоль линии соприкосновения на Донбассе.
Военное обозрение вчера в 23:37
Происшествия
В Китае восемь детей скончались в результате нападения на школу
Российская газета 00:38
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Иностранцы смогут приобретать землю на Украине.
Известия вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Поклонская прокомментировала развод
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала новость о расставании с экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.
Газета.Ru вчера в 13:35
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 16:27
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Происшествия
В Кабуле произошёл мощный взрыв
Взрыв прогремел вечером возле кварталов, входящих в комплекс Green Village, где расположены представительства иностранных компаний.
REGNUM вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу
Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
Пятый канал вчера в 15:31
Наука
Магнитная буря обрушилась на Землю
Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.
Кубанские новости вчера в 07:22
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости вчера в 18:44
Путешествия
Крым посетили почти шесть миллионов туристов
Как сообщало ИА REGNUM, по данным минкурортов РК, в 2019 году Крым должны посетить около 7,5 млн туристов.
REGNUM вчера в 10:30
Футбол
Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»
РИА Новости вчера в 12:15
Общество
Госдума займется урегулированием гаражного вопроса
По словам парламентария, сам гаражный вопрос все еще является достаточно острым, а законодательство требует урегулирования.
Вести.Ru 31 августа в 05:55
Происшествия
Следователи ищут ответственных за аварию на газопроводе в Кургане
В Кургане проводится доследственная проверка по факту травмирования рабочих в результате аварии на газопроводе в микрорайоне Рябково.
REGNUM 00:22
Происшествия
Азара и Соболь отпустили из полиции
Соболь и Азара задержали накануне вечером. Журналист рассказал, что его забрали из дома прямо в домашней одежде и тапочках.
Lenta.ru вчера в 18:16
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Интернет
Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд
Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 вчера в 09:47
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
RT на русском вчера в 14:04
Здоровье
Назван простой способ снизить риск инсульта и инфаркта
Употребление в пищу несоленых орехов всего дважды в неделю снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов.
Российская газета 31 августа в 10:40
Единоборства
Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Российский боец смешанного стиля и действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к предстоящему бою против американца Дастина Порье.
Вести.Ru вчера в 23:48
Футбол
«Рубин» объявил о переходе Ташаева
Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев перешёл в «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Чемпионат вчера в 15:05
Общество
Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
Интернет-пользователи публикуют в соцсетях видео урагана на островах Абако в северной части Багам.
Взгляд.ру 01 сентября в 14:30
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Интернет
Эксперты «Сколково» предложили писать законы с помощью big data
Документ был разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве по заказу «Сколково» (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит).
РБК 00:48