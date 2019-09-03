Экономика

RT на русскомRT на русскомГлава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google

«Все колеблется в тех же параметрах, около 70% сайтов из единого реестра запрещенной информации удаляют», — сообщил глава Роскомнадзора. В июле Google был оштрафован Роскомнадзором на 700 тыс. рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещённой в России информации.
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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