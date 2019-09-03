Экономика
RT на русскомГлава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google
«Всё колеблется в тех же параметрах, около 70% сайтов из единого реестра запрещённой информации удаляют», — сообщил глава Роскомнадзора. В июле Google был оштрафован Роскомнадзором на 700 тыс. рублей за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещённой в России информации.
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Роскомнадзор пока не определился с мерами к владельцам VPN-сервисов, отказавшихся подключаться к ФГИС - Жаров
Интерфакс - Россиявчера в 23:23
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Посольство Южной Кореи в Японии получило письмо с угрозами и пулей
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RT на русском вчера в 23:13
Футбол
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Южане выложили в твиттере обработанный в фоторедакторе постер фильма «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино, заменив лица актеров на лица футболистов.
Бомбардир.ру вчера в 23:49
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
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Газета.Ru вчера в 16:47
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма
Блокада Крыма нанесла экономике Украины большой ущерб, считает экс-министр экономики страны Виктор Суслов.
РБК 00:51
Авто
Lada Vesta с вариатором получила ОТТС
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Военное обозрение 01 сентября в 22:56
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
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Коммерсантъ вчера в 11:16
Общество
Режим ЧП введен в Вирджинии из-за урагана «Дориан»
Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм ввел в понедельник режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 19:47
Происшествия
Военный инструктор утонул в танке в Забайкалье
В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что обучаемый механик-водитель успешно покинул тонущий танк, однако проводящий занятие опытный контрактник-инструктор "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 01:55
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Политика
WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа
Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Интерфакс вчера в 22:11
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Бурятии
Штормовое предупреждение объявили в Бурятии.
Байкал24 вчера в 11:17
Происшествия
В Кабуле число погибших в результате взрыва увеличилось до 16 человек
Число погибших в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в столице Афганистана, увеличилось до 16 человек, еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.
Российская газета 00:04
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Политика
Фреска с изображением Захарченко появилась в итальянском Турине
Глава представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне сообщил, что фреска с изображением первого главы самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Александра Захарченко появилась в Турине.
News.ru вчера в 14:08
Финансы
Курс евро обновил двухлетний минимум
В понедельник вечером курс евро уменьшается по отношению к курсу доллара и достиг минимума с мая 2017 года.
Российская газета вчера в 15:47
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму
Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму.
Известия вчера в 11:27
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться школьникам
Родителям, организующим питание школьников, нужно полагаться не только на интуицию и здравый смысл, но и соблюдать определенные правила для сохранения здоровья ребенка: приемы пищи должны быть регулярными, еда – свежей и разнообразной, нужно учитывать энергетическую ценность рациона, блюда полезнее варить или запекать, нежели жарить, рассказали в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 01:19
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru вчера в 16:20
Происшествия
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Говорит Москва вчера в 14:46
Армия и оружие
США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба
ТАСС 31 августа в 13:43
Здоровье
Опасное молоко выявили в одном из районов Приморья
Лаборатория Россельхознадзора выявила нарушения в партиях сырого молока из Анучинского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Владивосток-Новости 00:22
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Политика
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Происшествия
Тигр напал на крестьянина и съел его конечности
Газета.Ru 00:50