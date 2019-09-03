ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Компания Google еще не выплатила назначенный Роскомнадзором штраф в 700 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Александр Жаров. "Еще не истекли регламентные сроки.

с чего всё началось

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google пока ещё не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей, назначенный надзорным ведомством в июле.

Глава Роскомнадзора рассказал о ситуации со штрафом Google

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