Политика

РБКРБКЖаров стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа»

Представитель «Газпром-Медиа» не ответил на момент публикации на вопрос о возможном приходе Жарова на место гендиректора холдинга. Чем запомнится Жаров на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров возглавляет ведомство с мая 2012 года.
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с чего всё началось

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник. Жаров – один из самых вероятных претендентов на должность гендиректора «Газпром-медиа», знают несколько человек, близких к этому холдингу.
Ведомости07:59

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Жаров стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа»

РБК11:07

СМИ: Жаров может перейти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

Коммерсантъ09:04

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

Ведомости07:59

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, по сведениям «Ведомостей», может возглавить медиахолдинг «Газпром-медиа»

Эхо Москвы08:30

Источник сообщил, что назначение Липова главой Роскомнадзора не планируется

Интерфакс09:20

Жаров заявил, что ничего не знает о возможном назначении главой «Газпром-медиа»

ТАСС08:15

Стало известно о возможном уходе с поста главы Роскомнадзора

Lenta.ru08:57
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Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

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Политика

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Экономика

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В России число регионов с дефицитом бюджета увеличилось с 15 в 2018 году до 35 в 2019-м.
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Вести.Ru 10:40
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Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
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Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе

Ранее 12 февраля Эрдоган обвинил сирийские правительственные силы и армию РФ в нападениях на мирных жителей в провинции Идлиб — по его словам, большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.
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Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

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В случае отсутствия потребления газа всё равно придётся платить, но немного меньше. Газ на Украине товар стратегический.
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Слуцкий ответил на шутку Дзюбы, сравнив его с деревом

Тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил нападающему "Зенита" Артему Дзюбе, который сравнил его с персонажем мультфильма "Тайна третьей планеты".
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

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Власти Казахстана предложили России рассмотреть возможность пустить ветку газопровода «Сила Сибири-2» по территории республики.
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Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
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В возрасте 24 лет умерла корейская актриса Го Су Юнг

Корейской актрисы Го Су Юнг не стало в возрасте 24 лет, по данным источников, она давно болела.
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Экономика

Россиян предупредили о снижении процентов по вкладам

«К концу года ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%», — приводит РГ мнение специалиста.
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Британская газета The Times опубликовала большую статью, в которой описала «гибнущее здравоохранение» в России.
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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