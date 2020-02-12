Политика
РБКЖаров стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа»
Представитель «Газпром-Медиа» не ответил на момент публикации на вопрос о возможном приходе Жарова на место гендиректора холдинга. Чем запомнится Жаров на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров возглавляет ведомство с мая 2012 года.
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с чего всё началось
На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник. Жаров – один из самых вероятных претендентов на должность гендиректора «Газпром-медиа», знают несколько человек, близких к этому холдингу.Ведомости07:59
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