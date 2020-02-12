На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник. Жаров – один из самых вероятных претендентов на должность гендиректора «Газпром-медиа», знают несколько человек, близких к этому холдингу.

с чего всё началось

Глава Роскомнадзора Александр Жаров является одним из претендентов на пост главы АО «Газпром-Медиа холдинг» (место стало вакантно после перехода Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с работниками ведомства.

Глава Роскомнадзора стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа»

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