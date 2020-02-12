Политика

KM.ruKM.ruГлава Роскомнадзора стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров является одним из претендентов на пост главы АО «Газпром-Медиа холдинг» (место стало вакантно после перехода Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с работниками ведомства.
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с чего всё началось

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник. Жаров – один из самых вероятных претендентов на должность гендиректора «Газпром-медиа», знают несколько человек, близких к этому холдингу.
Ведомости07:59

Подробнее о событии

Жаров стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа»

РБК11:07

Источник сообщил, что назначение Липова главой Роскомнадзора не планируется

Интерфакс09:20

Стало известно о возможном уходе с поста главы Роскомнадзора

Lenta.ru08:57

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, по сведениям «Ведомостей», может возглавить медиахолдинг «Газпром-медиа»

Эхо Москвы08:30

СМИ: Жаров может перейти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

Коммерсантъ09:04

Жаров заявил, что ничего не знает о возможном назначении главой «Газпром-медиа»

ТАСС08:15

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

Ведомости07:59
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Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Космос

Названы основные проблемы, возникшие в ходе первого орбитального испытания космического корабля Boeing Starliner

В декабре прошлого года прошло первое орбитальное испытание космического корабля Boeing Starliner.
iXBT.com 10 февраля в 06:49
Происшествия

Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска

Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
REGNUM 06:28
Армия и оружие

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.
Lenta.ru 17:11
Космос

Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

РИА Новости 17:10
Политика

Депутат Рады оправдался за слова о подаче воды в Крым

Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия объяснил свои высказывания об обмене поставок воды в Крым на уступки по Донбассу.
РБК 16:14
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта

RT на русском 16:06
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру вчера в 20:11
Общество

Выставку мобильной индустрии MWC 2020 отменили из-за коронавируса

Организаторы одной из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress 2020 (GSM World Congress, MWC или 3GSM) решили отменить её из-за коронавируса.
REGNUM 16:59
Политика

В Кремле прокомментировали продажу икон с Путиным в Пулково

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продажу икон с изображением российского лидера Владимира Путина в аэропорту Пулково в Петербурге.
iReactor 05:40
Общество

Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине

Русская речь продавщицы в одном из магазинов Минска возмутила горожанина Арамаиса Миракяна, спросившего о наличии фруктового чая.
REGNUM 18:47
Гаджеты

Samsung представил складной смартфон Galaxy Z Flip

Южнокорейская корпорация Samsung представила на презентации в Сан-Франциско новый смартфон со складывающимся экраном.
Piter.tv 04:02
Наука

Высоту полета авиалайнеров изменят для борьбы с глобальным потеплением

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Environmental Science & Technology, климатологи считают самолеты одними из виновников проблемы с глобальным потеплением.
ToDay News Ufa 12:32
Кино

Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Российская газета 10 февраля в 06:50
Происшествия

СК возбудил дело после обнаружения младенца у подземного перехода

Уголовное дело возбуждено после обнаружения новорожденного ребенка около подземного перехода на западе Москвы, сообщает пресс-служба СК РФ по столице.
Москва 24 04:33
Гаджеты

Microsoft для разработчиков выпустила ОС Windows 10X

Ожидается, что к концу года производители уже выпустят первые устройства под управлением перспективной операционной системы.
Astera 09:11
Общество

Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по делу «Сети»

Российские ученые и научные журналисты опубликовали заявление в поддержку обвиняемых по делу запрещенного в России сообщества «Сеть».
BFM.ru 09:15
Армия и оружие

Офицера уволили за пьянство на российской базе в Сирии

Издание «Коммерсант» сообщат, что служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе ВМФ в сирийском порту Тартус.
Военное дело 05:00
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Политика

Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии

Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии, которую утвердил Совбез ООН.
Lenta.ru 17:56
Общество

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru 05:09
Наука

Скрытые гибриды были обнаружены у американских воронов

Anonsens 12:29
Экономика

Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
REGNUM вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Актуальные Новости вчера в 11:36
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru вчера в 01:42
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия 16:03
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз

Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Вокруг ТВ вчера в 04:56
Политика

Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16:44
Футбол

Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой

Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Газета.Ru 17:35
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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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