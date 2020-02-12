Политика
KM.ruГлава Роскомнадзора стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа»
Глава Роскомнадзора Александр Жаров является одним из претендентов на пост главы АО «Газпром-Медиа холдинг» (место стало вакантно после перехода Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с работниками ведомства.
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с чего всё началось
На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник. Жаров – один из самых вероятных претендентов на должность гендиректора «Газпром-медиа», знают несколько человек, близких к этому холдингу.Ведомости07:59
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Экономика
В России подешевели загородные дома и дачи
По итогам 2019 года в большинстве регионов России стали доступнее загородные дома и дачи для сезонного проживания, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Культура
Картину Дэвида Хокни продали на аукционе в Лондоне почти за $30 млн
Часть триптиха художника Дэвида Хокни из Лос-Анджелеса – картину "Всплеск" – продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за $29,9 млн (£ 23, 1 млн), сообщила BBC.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Кино
В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи
13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
Общество
«Умные» колонки «Яндекса» подорожают в рознице
"Яндекс" уже повышал стоимость на "умные" колонки — в октябре компания вернула возможность приобрести большую "Яндекс.Станцию" по подписке, вместе с тем повысив цену на устройство с 9900 руб. до 10990 руб. Тогда компания не объясняла повышение цены.
Биатлон
Биатлон. Объявлен состав сборной Украины на смешанную эстафету на ЧМ
Авто
Hyundai показал обновленный Solaris
Компания Hyundai представила обновленный седан Solaris для российского рынка. Модель поступит в продажу в 2020 году.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Экономика
Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка
О сделке по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стало известно 11 февраля.
Происшествия
У граждан РФ на лайнере Diamond Princess коронавируса не выявлено
Как сообщало ИА REGNUM, на судне Diamond Princess среди почти 3,6 тыс. пассажиров и членов экипажа присутствуют 24 гражданина РФ.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Общество
Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах
Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
Единоборства
Кьеза: насчитал 50:44 в пользу Джонса в поединке с Рейесом
Боец UFC Майкл Кьеза поделился мнением о поединке чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса и Доминика Рейеса.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Экономика
«Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ
"Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании.
Политика
Порошенко назвал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью в жизни»
Общество
Крупнейшую мировую IT-выставку отменили из-за коронавируса
Организаторы Всемирного мобильного конгресса, который должен был пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, отменили мероприятие на фоне вспышки коронавируса.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Общество
Дженнифер Энистон снялась для обложки журнала в эффектной фотосессии
Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон провела потрясающую съемку для журнала Interview, приуроченную к своему дню рождения.
Происшествия
В Петербурге сожгли машину «заводящего» фанатского виража «Зенита»
Ночной пожар в Красносельском районе, уничтоживший три иномарки, мог бы стать рядовым событием, которых в Петербурге увы, хватает.