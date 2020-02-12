На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник. Жаров – один из самых вероятных претендентов на должность гендиректора «Газпром-медиа», знают несколько человек, близких к этому холдингу.

с чего всё началось

Глава Роскомнадзора Александр Жаров является одним из претендентов на пост главы АО «Газпром-Медиа холдинг» (место стало вакантно после перехода Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с работниками ведомства.

Глава Роскомнадзора стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа»

Экономика В России подешевели загородные дома и дачи По итогам 2019 года в большинстве регионов России стали доступнее загородные дома и дачи для сезонного проживания, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Политика Филиппины сообщили США о расторжении военного договора "Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Происшествия Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.

Кино В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи 13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.

Общество «Умные» колонки «Яндекса» подорожают в рознице "Яндекс" уже повышал стоимость на "умные" колонки — в октябре компания вернула возможность приобрести большую "Яндекс.Станцию" по подписке, вместе с тем повысив цену на устройство с 9900 руб. до 10990 руб. Тогда компания не объясняла повышение цены.

Авто Hyundai показал обновленный Solaris Компания Hyundai представила обновленный седан Solaris для российского рынка. Модель поступит в продажу в 2020 году.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Экономика Мишустин и Греф прокомментировали продажу Сбербанка О сделке по передаче контроля над Сбербанком от ЦБ к правительству стало известно 11 февраля.

Общество Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.

Хоккей Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.

Общество Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2 Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

Общество Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети» Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.

Экономика «Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ "Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании.

Общество Крупнейшую мировую IT-выставку отменили из-за коронавируса Организаторы Всемирного мобильного конгресса, который должен был пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, отменили мероприятие на фоне вспышки коронавируса.