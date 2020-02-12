Политика

KM.ruKM.ruГлава Роскомнадзора стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров является одним из претендентов на пост главы АО «Газпром-Медиа холдинг» (место стало вакантно после перехода Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с работниками ведомства.
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Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

На пост руководителя «Газпром-медиа» есть и другие кандидатуры, Жаров – лишь одна из них, предупреждает федеральный чиновник. Жаров – один из самых вероятных претендентов на должность гендиректора «Газпром-медиа», знают несколько человек, близких к этому холдингу.
Ведомости07:59

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Жаров стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа»

РБК11:07

Жаров заявил, что ничего не знает о возможном назначении главой «Газпром-медиа»

ТАСС08:15

Стало известно о возможном уходе с поста главы Роскомнадзора

Lenta.ru08:57

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, по сведениям «Ведомостей», может возглавить медиахолдинг «Газпром-медиа»

Эхо Москвы08:30

Источник сообщил, что назначение Липова главой Роскомнадзора не планируется

Интерфакс09:20

СМИ: Жаров может перейти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

Коммерсантъ09:04

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

Ведомости07:59
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Коммерсантъ 09:25
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Пропавший во время пожара на шахте в Заполярье рабочий найден живым

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Боец UFC Майкл Кьеза поделился мнением о поединке чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса и Доминика Рейеса.
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.
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Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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"Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании.
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В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

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Александр Жаров
Российский политик
Российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 3 мая 2012 года.
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