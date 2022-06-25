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Глава «Роскосмоса» Рогозин: предприятия приступили к созданию серийных ракет «Сармат»

Предприятия "Роскосмоса" приступили к серийному производству ракет "Сармат", первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в Красноярском крае, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости
Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса»: «Мы исходим из того, что мы до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре, Красноярском крае, на боевое дежурство».
НТВ
В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что первую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство в 2022 году.
Ведомости
Минобороны называло «Сармат» «самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей», которая может преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
РБК

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Рогозин сообщил, что предприятия «Роскосмоса» начали серийное производство ракет «Сармат»
Газета.Ru05:15
В России стартовало производство серийных ракет «Сармат»
ТАСС04:29
Глава «Роскосмоса» Рогозин: предприятия приступили к созданию серийных ракет «Сармат»
РИА Новости04:44
Рогозин: «Роскосмос» уже приступил к созданию серийных ракет «Сармат»
RT на русском04:44
Интервью. «Сармат» уже в серийном производстве
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Рогозин сообщил, что Роскосмос приступил к созданию серийных ракет «Сармат»
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«Роскосмос» начал серийное производство ракет «Сармат»
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