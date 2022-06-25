Предприятия "Роскосмоса" приступили к серийному производству ракет "Сармат", первый полк встанет на боевое дежурство до конца 2022 года в Красноярском крае, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Призывы уйти в отставку снова и снова звучат в адрес Джонсона после того, как ряд британских СМИ опубликовали информацию о вечеринках, проводившихся премьером во время локдауна из-за пандемии COVID-19.
Как подчеркивают в издании, демонстрация сирийских и российских флагов указывает Анкаре на опасность нанесения турецкого удара именно по российским военным Как сообщает Syria News Agency со ссылкой на турецкое издание Sabah, силы ВС РФ и правительственные войска президента Асада выведены из города Таль-Рифат в северной части провинции Алеппо.
Автор статьи, опубликованной в газете Express, считает, что Лондон может "объявить войну" России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены.
Отмечается, что пулемет "Максим" можно заменить на переносной ЗРК.Издание avia.pro пишет, что даже усиленный броней автомобиль не сможет выстоять перед очередью из автомата или выстрелом из РПГ и будет уничтожен в первом же бою.