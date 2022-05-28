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Глава «Роскосмоса» Рогозин заявил о нехватке средств на ядерный космический буксир «Зевс»

Изначально «Роскосмос» планировал потратить 4,2 млрд руб. на создание космического буксира с ядерной энергоустановкой «Зевс».
РБК
Рогозин подчеркнул, что сейчас большая сумма Центробанка РФ за рубежом арестована.
Общественная служба новостей
«Роскосмос» рассчитывал доделать первый образец установки «Зевс» к 2030 году.
Коммерсантъ
Космический буксир с ядерной энергоустановкой «Зевс» будут использовать для полётов к другим планетам Солнечной системы.
Говорит Москва

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