РБКГлава «Роскосмоса» Рогозин заявил о нехватке средств на ядерный космический буксир «Зевс»Изначально «Роскосмос» планировал потратить 4,2 млрд руб. на создание космического буксира с ядерной энергоустановкой «Зевс».РБКРогозин подчеркнул, что сейчас большая сумма Центробанка РФ за рубежом арестована.Общественная служба новостей«Роскосмос» рассчитывал доделать первый образец установки «Зевс» к 2030 году.КоммерсантъКосмический буксир с ядерной энергоустановкой «Зевс» будут использовать для полётов к другим планетам Солнечной системы.Говорит МоскваЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuРЕН ТВРидусВятка-На-СетиРамблерИзвестияПолитическая ЭкспертизаКомсомольская правдаНародные новостиТелеканал 360°REGNUMВечерняя МоскваФАНПрофильRT на русскомПодробнее о событииРогозин: 1 трлн рублей форсировал бы создание перспективной транспортной системы «Зевс»RT на русском05:41Глава Роскосмоса Рогозин: на новые корабли и ядерный буксир «Зевс» нужен триллион рублейРИА Новости05:35Рогозин заявил о нехватке средств на ядерный буксир «Зевс»ТАСС04:26Рогозин предложил выпустить «инвестиционные деньги»Smotrim.ru05:09Рогозин заявил о нехватке у России средств на космический ядерный буксир «Зевс»Lenta.ru04:58Рогозин заявил о нехватке в России средств на ядерный буксир «Зевс»Газета.Ru04:39Глава «Роскосмоса» Рогозин заявил о нехватке средств на ядерный космический буксир «Зевс»РБК05:35Показать ещёОценить1,2KПоделиться