Экономика
Народные новостиГлава Роскосмоса: России следует слезть с «нефтяной иглы»
России необходимо слезть с "нефтяной иглы" и переходить на дефицитный бюджет, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter. Рогозин сообщил о необходимости инвестировать в национальную промышленность.
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Глава Роскосмоса согласился с переходом на новую экономическую политику
ИА Красная Веснавчера в 08:10
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Происшествия
В Петербурге за сутки тест на коронавирус сдали почти 14 тысяч человек
В Северной столице за последние сутки на наличие коронавирусной инфекции обследовали 13 972 человека.
Петербургский дневник вчера в 03:13
Политика
Пушков объяснил отказ Меркель ехать в США на саммит G7
Еще Как сообщал Лайф, Меркель отклонила приглашение президента США Дональда Трампа принять очное участие в саммите "Большой семёрки".
Life.ru 03:32
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч
В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:38
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 29 мая в 17:16
Общество
Количество зараженных коронавирусом в России превысило 405 тыс
Общее количество зараженных в стране превысило отметку в 400 тыс. и составляет 405 843.
РБК 03:40
Происшествия
Один человек погиб в ходе протестов в Индианаполисе
Правоохранители сообщили о гибели по меньшей мере одного человека, трое получили огнестрельные ранения в Индианаполисе в ходе протестов.
iReactor 02:21
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода
Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ вчера в 17:37
Общество
В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации
Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
Экономика
Состояние владельца Louis Vuitton вновь превысило $100 млрд
Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно за неделю увеличил свое состояние на $8,1 млрд, после чего оно вновь превысило $100 млрд.
РБК 03:11
Общество
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
Общество
Якутского шамана Александра Габышева признали опасным для окружающих
Ранее адвокат шамана Ольга Тимофеева сообщала о госпитализации её клиента с психиатрическим заболеванием.
Говорит Москва вчера в 11:15
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 28 мая в 04:53
Общество
Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе
"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение".
Вести.Ru 03:46
Общество
Во Владимирской области число носителей коронавируса достигло 2617
Владимир, 30 мая 2020, 12:36 — REGNUM Во Владимирской области на 30 мая зарегистрировано 2617 случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 05:36
Здоровье
В Госдуме предложили включить в ОМС лечение от никотиновой зависимости
В программу обязательного медицинского страхования следует включить лечение пациентов с никотиновой зависимостью, считает член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Коммерсантъ 02:38
Хоккей
Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа
Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.
Metaratings вчера в 02:25
Путешествия
В Крыму заявили о бронировании до 70% мест в мини-отелях и пансионатах
До 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма на июль и август забронированы, заявила председатель региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталия Стамбульникова.
RT на русском 03:45
Общество
В России за сутки от коронавируса выздоровели 8264 человека
По состоянию на 29 мая в России выздоровели от коронавируса 159 257 человек (+8264 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
News.ru 29 мая в 03:41
Космос
Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце
Главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв сообщил о мощнейшей за последние три года вспышке на поверхности Солнца, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты 29 мая в 11:07
Общество
Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом снова снизилось
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за неделю возросло на 17,8% против 22,3% за предыдущие семь дней.
ТАСС 03:45
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Здоровье
В Липецке скончалась пожилая женщина с подтверждённым COVID-19
В регионе зарегистрирована шестая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась пожилая женщина, проживавшая в Липецке.
Most.tv 03:43
Происшествия
В Калужской области объявили штормовое предупреждение
"По данным калужского Гидрометцентра, в ближайший час и с сохранением днем 31 мая в отдельных районах Калужской области ожидается очень сильный дождь", - говорится в предупреждении.
Московский Комсомолец Калуга 01:34
Происшествия
В Астрахани за сутки зафиксировали резкий скачок числа инфицированных
Рост за минувшие сутки составил 131 человек, сообщают сегодня в Министерстве здравоохранения Астраханской области.
Канал 7+ 02:45
Происшествия
На Кубани коронавирусом заразился восьмимесячный ребенок
ТАСС/ Коронавирус выявили у 82 жителей Краснодарского края за сутки, среди них восьмимесячный ребенок, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе региона.
ТАСС вчера в 04:29
Происшествия
В Волгограде ищут женщину, бросившую маленького сына на улице
По данным ведомства, в субботу около 21.00 по местному времени в полицию обратилась жительница Волгограда и сообщила, что на улице к ней подошла незнакомая женщина и попросила присмотреть за ребенком, пока она сходит в магазин.
РИА Новости 03:05
Космос
Произведен исторический запуск Crew Dragon к МКС
Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС).
ФАН вчера в 15:48
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Общество
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
При въезде на территорию Научно-технического центра "ВАЗа" были замечены два универсала Lada Vesta SW.
Новые автомобили вчера в 09:33