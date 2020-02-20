Общество

Портал ПоискПортал ПоискЗапуск спутника «Меридиан-М» мог завершиться аварией

20.02.20 Запуск военного спутника связи «Меридиан-М» едва не закончился аварией.
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