Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о "супер-пупер" ракете. Генеральный директор "Роскосмоса" шутливо прокомментировал анонсированную в США разработку ракеты, скорость которой в 17 раз превышает скорость звука.

Политика Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты» Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. 250

Общество Италия назвала дату открытия границ Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщили итальянские СМИ о решении правительства.

Политика Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой Россия не позволит вести с ней диалог риторикой начала девяностых годов, заявил НСН вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя призыв НАТО к России принять участие в работе по модернизации Венского документа. 11

Здоровье Главный онколог Минздрава назвал потерю веса признаком развития рака По словам главного онколога Министерства здравоохранения России, академика РАН Андрея Каприна, потеря веса является распространенным признаком развития рака.

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 607

Экономика ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства. 355

Общество Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса. 30

Политика Airbus намерен выработать этический кодекс применения систем вооружения Экспертная группа по «ответственному применению» перспективной боевой авиационной системы (Future Combat Air System, FCAS) создана компанией Airbus и Фраунгоферовским институтом связи, обработки информации и эргономики (Fraunhofer FKIE), информирует 14 мая пресс-служба европейского производителя.

Шоу-бизнес «Мой Дени»: возлюбленная сына Орбакайте сделала трогательное признание Пара встречается около двух лет, Дени уже познакомил возлюбленную со своей семьей, в том числе, и со знаменитой бабушкой.

Общество В Приморье резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае за последние сутки увеличилось на 87 человек.

Политика В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу "Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу. 134