Политика
Российская газетаГлава «Роскосмоса» прокомментировал создание «супер-ракеты» в США
Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о "супер-пупер" ракете. Генеральный директор "Роскосмоса" шутливо прокомментировал анонсированную в США разработку ракеты, скорость которой в 17 раз превышает скорость звука.
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«Нам ловить нечего, сдаёмся». Глава Роскосмоса отозвался на «супер-пупер-ракету» Дональда Трампа
Фонтанка.Рувчера в 17:38
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Происшествия
В Челябинске приземлился «заминированный» самолет из Москвы
В аэропорту Челябинска приземлился «заминированный» самолет из Шереметьево. Рейс осуществляла компания «Аэрофлот».
Урал-пресс-информ вчера в 10:27
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском вчера в 15:26
Общество
Италия назвала дату открытия границ
Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщили итальянские СМИ о решении правительства.
Интерфакс вчера в 21:31
Общество
В России оценили риск заражения коронавирусом на улице
Риск заразиться коронавирусом на улице, если человек находится там один, отсутствует.
Lenta.ru вчера в 21:20
Шоу-бизнес
52-летнюю Валерию в маске и очках приняли за 71-летнюю Аллу Пугачеву
По поводу своего сходства с Аллой Пугачевой звезда предположила, что стала походить на нее благодаря очкам и маске.
Киноафиша России вчера в 07:30
Политика
Путин призвал вовремя выплатить медикам обещанные надбавки
Президент РФ Владимир Путин призвал выплатить медикам обещанные надбавки в установленный срок.
Православие и Мир вчера в 07:47
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
Политика
Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой
Россия не позволит вести с ней диалог риторикой начала девяностых годов, заявил НСН вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя призыв НАТО к России принять участие в работе по модернизации Венского документа.
РИА Новости вчера в 21:58
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса признаком развития рака
По словам главного онколога Министерства здравоохранения России, академика РАН Андрея Каприна, потеря веса является распространенным признаком развития рака.
Невские Новости вчера в 23:21
Армия и оружие
Источник рассказал о начале производства Су-35 в России для Египта
Источник рассказал ТАСС,что в России началось производство новейших истребителей Су-35 для Египта.
Газета.Ru вчера в 20:41
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия вчера в 20:46
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Экономика
ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства
Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства.
REGNUM 14 мая в 17:03
Общество
Глава ВОЗ призвал срочно переключиться на воспалительный синдром детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал на брифинге в Женеве мировое сообщество обратить пристальное внимание на воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке, который развивается на фоне пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
Политика
Airbus намерен выработать этический кодекс применения систем вооружения
Экспертная группа по «ответственному применению» перспективной боевой авиационной системы (Future Combat Air System, FCAS) создана компанией Airbus и Фраунгоферовским институтом связи, обработки информации и эргономики (Fraunhofer FKIE), информирует 14 мая пресс-служба европейского производителя.
ИА Красная Весна 14 мая в 09:25
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Армия и оружие
Корветы ТОФ «Громкий» и «Совершенный» отбились от «террористов»
Справка "РГ" Корветы "Совершенный" и "Громкий" вошли в состав Тихоокеанского флота России в 2017 и 2018 годах соответственно.
Российская газета 14 мая в 03:51
Шоу-бизнес
«Мой Дени»: возлюбленная сына Орбакайте сделала трогательное признание
Пара встречается около двух лет, Дени уже познакомил возлюбленную со своей семьей, в том числе, и со знаменитой бабушкой.
7Дней.ру 14 мая в 04:00
Общество
Путин поручил решить вопросы о дополнительных выплатах на детей
Правительству России президентом Владимиром Путиным поручено в ближайшее время решить вопросы, касающиеся выплат на детей, сообщает Кремль.
Взгляд.ру вчера в 17:59
Энергетика
Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель
Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM вчера в 04:56
Общество
В Приморье резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае за последние сутки увеличилось на 87 человек.
ТАСС вчера в 23:22
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
Общество
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом
За сутки в Москве число жертв COVID-19 превысило 70 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 74 пациента.
Российская газета вчера в 19:15
Здоровье
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 03:52
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости вчера в 18:34