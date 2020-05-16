Политика

Российская газетаРоссийская газетаГлава «Роскосмоса» прокомментировал создание «супер-ракеты» в США

Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о "супер-пупер" ракете. Генеральный директор "Роскосмоса" шутливо прокомментировал анонсированную в США разработку ракеты, скорость которой в 17 раз превышает скорость звука.
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Рогозин ответил фразой «сдаемся» на создание в США «супер-пупер ракеты»

РБК19:06

Рогозин оценил заявление Трампа о разработке США «супер-пупер-ракеты»

RT на русском18:32

Рогозин пошутил, что «сдается» перед американской «супер-пупер-ракетой»

ТАСС17:03

«Нам ловить нечего, сдаёмся». Глава Роскосмоса отозвался на «супер-пупер-ракету» Дональда Трампа

Фонтанка.Ру17:38

Рогозин отреагировал на создание в США «супер-пупер-ракеты»

Lenta.ru17:26

«Сдаемся»: Рогозин ответил на создание в США «супер-пупер ракеты»

Московский Комсомолец17:26

Рогозин отреагировал на заявление Трампа о «супер-пупер» ракете

РИА Новости17:41
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Политика

Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной

Вашингтон, 16 мая 2020, 00:49 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса, которую разрабатывают американские специалисты, может распространяться в будящем бесплатно, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе пресс-конференции.
REGNUM 17:49
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Единоборства

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ТК Звезда 18:07
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Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова

Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями в стране) на годовом собрании 15 мая досрочно прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова, сообщила ФСК.
РБК 14:30
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Политика

Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.
RT на русском 07:39
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Армия и оружие

Пушков оценил заявление посла США в Польше про ядерное оружие

Москва, 16 мая 2020, 04:39 — REGNUM Посол США в Польше Джоржетт Мосбахер после своего предложении о передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу должна вспомнить про концепцию «ядерной зимы», считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
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Наука

Прототип квантового радара создан

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Происшествия

В США разбился истребитель F-22

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
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Футбол

Розыгрыш Кубка России по футболу возобновится 21 июня

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил дату возобновления розыгрыша Кубка России по футболу сезона-2019/20.
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Экономика

Белый дом завершает работу над новым пакетом помощи

Белый дом завершает работу над новым пакетом помощи Третий пакет мер «антивирусной» поддержки граждан и бизнеса практически готов — правительство одобрило почти все нужные для его запуска документы.
Коммерсантъ 17:11
Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Здоровье

В России оценили риск заражения коронавирусом на улице

В случае, если человек прошел через такое облако и глубоко вдохнул, риск подхватить инфекцию все равно минимален, так как количество вируса в воздухе уже будет недостаточным для заражения.
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Политика

NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
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Биатлон

Редкая мутация обнаружена в ДНК биатлониста Устюгова

Академик Александр Макаров сообщил Президенту России, что у олимпийского чемпиона по биатлону выявлены редкие мутации в ДНК, которые могли стать причиной повышенного уровня гемоглобина.
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Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
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Общество

Карантин вводят в Самойловском и снимают в Ершовском районе

Пациенты с коронавирусом есть во всех районах. Карантин действует в Краснокутском районе, вводится в Самойловском и снимается в Ершовском.
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Названа причина развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

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Футбол

Ларссон: не думаю, что в Москве достигнут пик эпидемии

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Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
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У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
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70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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