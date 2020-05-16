Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о "супер-пупер" ракете. Генеральный директор "Роскосмоса" шутливо прокомментировал анонсированную в США разработку ракеты, скорость которой в 17 раз превышает скорость звука.

Политика Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной Вашингтон, 16 мая 2020, 00:49 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса, которую разрабатывают американские специалисты, может распространяться в будящем бесплатно, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе пресс-конференции. 2

Экономика Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями в стране) на годовом собрании 15 мая досрочно прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова, сообщила ФСК. 1

Политика Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. 47

Армия и оружие Пушков оценил заявление посла США в Польше про ядерное оружие Москва, 16 мая 2020, 04:39 — REGNUM Посол США в Польше Джоржетт Мосбахер после своего предложении о передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу должна вспомнить про концепцию «ядерной зимы», считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. 4

Политика МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений. 563

Экономика Белый дом завершает работу над новым пакетом помощи Белый дом завершает работу над новым пакетом помощи Третий пакет мер «антивирусной» поддержки граждан и бизнеса практически готов — правительство одобрило почти все нужные для его запуска документы.

Экономика С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.

Здоровье В России оценили риск заражения коронавирусом на улице В случае, если человек прошел через такое облако и глубоко вдохнул, риск подхватить инфекцию все равно минимален, так как количество вируса в воздухе уже будет недостаточным для заражения. 3

Биатлон Редкая мутация обнаружена в ДНК биатлониста Устюгова Академик Александр Макаров сообщил Президенту России, что у олимпийского чемпиона по биатлону выявлены редкие мутации в ДНК, которые могли стать причиной повышенного уровня гемоглобина.

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома». 917

Общество Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости". 5

Спорт WADA увеличило число допинговых дел российских спортсменов Раскрыты еще четыре случая манипуляции данными – так количество дел в адрес российских спортсменов увеличилось до 61.