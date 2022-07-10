Если попытаться подвести некий промежуточный итог: Россия, общий мобилизационный ресурс которой по подсчетам американского издания "19 Forty Five" составляет внушительные по любым меркам 20 миллионов человек, действительно только начинает, как следует из слов Путина, браться за Украину всерьез.