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Глава Рослесинфорга Чащин: экспорт российского леса не пострадает из-за запрета Евросоюза

Российский лесопромышленный комплекс (ЛПК) не слишком пострадает из-за запрета Евросоюза (ЕС) на поставки, поскольку ориентирован на экспорт в дружественные страны, процесс не остановится.В источнике

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