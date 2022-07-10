По словам посла, «всем уже ясно», что в Северске украинские военные не смогут долго сдерживать наступление союзных войск, поэтому отдельные подразделения скрытно покидают город, а на позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты.
Если попытаться подвести некий промежуточный итог: Россия, общий мобилизационный ресурс которой по подсчетам американского издания "19 Forty Five" составляет внушительные по любым меркам 20 миллионов человек, действительно только начинает, как следует из слов Путина, браться за Украину всерьез.
Президент США Джо Байден обосновал необходимость предстоящего визита в Саудовскую Аравию тем, что прямое взаимодействие с королевством необходимо для противостояния России и победы в конкурентной борьбе с Китаем.