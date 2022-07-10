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Глава Рослесинфорга Чащин: экспорт российского леса не пострадает из-за запрета Евросоюза

Российский лесопромышленный комплекс (ЛПК) не слишком пострадает из-за запрета Евросоюза (ЕС) на поставки, поскольку ориентирован на экспорт в дружественные страны, процесс не остановится.
Lenta.ru
С 10 июля 2022 года в рамках пятого санкционного пакета ЕС вводится запрет на поставки российского лесопромышленного комплекса.
ТАСС
По словам Чащина, 70% от объема поставок в первом полугодии пришлось на дружественные азиатские страны, прежде всего Китай и Узбекистан, которые нарастили закупки почти на 13%.
ТАСС
"В течение последних месяцев нашим поставщикам пришлось перенаправить с европейского на новые рынки порядка 20% от объема экспорта. Усилились потоки на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Африку, Латинскую Америку", – сообщил Чащин.
РЕН ТВ

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Глава Рослесинфорга Чащин: экспорт российского леса не пострадает из-за запрета Евросоюза
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