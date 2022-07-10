Lenta.ruГлава Рослесинфорга Чащин: экспорт российского леса не пострадает из-за запрета ЕвросоюзаРоссийский лесопромышленный комплекс (ЛПК) не слишком пострадает из-за запрета Евросоюза (ЕС) на поставки, поскольку ориентирован на экспорт в дружественные страны, процесс не остановится.Lenta.ruС 10 июля 2022 года в рамках пятого санкционного пакета ЕС вводится запрет на поставки российского лесопромышленного комплекса.ТАССПо словам Чащина, 70% от объема поставок в первом полугодии пришлось на дружественные азиатские страны, прежде всего Китай и Узбекистан, которые нарастили закупки почти на 13%.ТАСС"В течение последних месяцев нашим поставщикам пришлось перенаправить с европейского на новые рынки порядка 20% от объема экспорта. Усилились потоки на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Африку, Латинскую Америку", – сообщил Чащин.РЕН ТВЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняЯмал-МедиаФАНПрофильПолитическая ЭкспертизаГазета.RuПодробнее о событииГлава Рослесинфорга Чащин: экспорт российского леса не пострадает из-за запрета ЕвросоюзаLenta.ru23:11В Рослесинфорге прокомментировали новый пакет санкций ЕвросоюзаТАСС18:47Самое цитируемоеРослесинфорг: новый пакет санкций Евросоюза не остановит экспорт леса из РоссииЭкономика сегодня21:41В России заверили, что экспорт леса из страны не остановится в связи с новым пакетом санкций ЕвросоюзаРЕН ТВ19:24Лесопромышленный комплекс РФ не пострадал от санкций ЗападаПрофиль19:35Российские экспортеры леса: санкции не повлияли на бизнесМосковский Комсомолец19:48Директор Рослесинфорга Чащин заявил, что санкции ЕС не повляют на экспорт леса из РоссииЯмал-Медиа19:22Показать ещёОценить263Поделиться