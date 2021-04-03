Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС

Глава Роснедр оценил достаточность запасов нефти в России почти на 60 лет

Объема нефтяных запасов в России хватит на 58 лет добычи при нынешнем уровне развития технологий. Такие оценки в интервью "Российской газете" привел замминистра природных ресурсов и экологии страны, глава Роснедр Евгений Киселев.В источнике
Экономика сегодня
Российская газета
Молва
Lenta.ru
Актуальные Новости
Русская Планета
News.ru
Anews
Профиль
ПРАЙМ
Московский Комсомолец
Life.ru
Телеканал 360°
Вести.Ru
ФАН
Апрал
Kadara.ru
Накануне.Ru
С чего всё началось

Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти

При сегодняшнем уровне развитии технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии, глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев.
Российская газета23:00

Подробнее о событии

Предсказаны сроки истощения запасов российской нефти

Lenta.ru01:15

Глава Роснедр оценил достаточность запасов нефти в России почти на 60 лет

ТАСС03:56

Глава Роснедр: рентабельных запасов нефти в России осталось на 19 лет

Московский Комсомолец04:31

В Роснедрах рассказали, где возможны открытия крупных месторождений

Российская газета05:00

Киселев оценил запасы нефти и газа в России

Вести.Ru04:05

Назван объем запасов нефти в России

Телеканал 360°00:54

В Роснедрах раскрыли, на сколько лет России хватит нефти

Life.ru23:49
Интересное

В Минцифры исключили утечку данных россиян через предустановленное ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России исключает возможность передачи предустановленными отечественными приложениями персональных данных российских пользователей иностранным компаниям, заявили в пресс-службе ведомства.
Интерфакс04:21

Южная Корея и Япония поддержали денуклеаризацию Корейского полуострова

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, начальник управления нацбезопасности администрации президента Республики Корея Со Хун и генсекретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуро подтвердили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
РЕН ТВ18:09