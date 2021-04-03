Dying Light 2 выйдет на Xbox Series X и PlayStation 5

Польской студии Techland, которая разрабатывает вторую часть Dying Light, в интервью для издания Wccftech сообщила, что карта в Dying Light 2 будет в четыре раза больше, чем в оригинале, а также о релизе игры на Xbox Series X и PlayStation 5. Основные тезисы из интервью: Карта примерно в 4 раза больше.