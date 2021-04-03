Объема нефтяных запасов в России хватит на 58 лет добычи при нынешнем уровне развития технологий. Такие оценки в интервью "Российской газете" привел замминистра природных ресурсов и экологии страны, глава Роснедр Евгений Киселев.

С чего всё началось Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти При сегодняшнем уровне развитии технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии, глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев. Российская газета вчера в 23:00