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ТАСС

Глава Роснедр оценил достаточность запасов нефти в России почти на 60 лет

Объема нефтяных запасов в России хватит на 58 лет добычи при нынешнем уровне развития технологий. Такие оценки в интервью "Российской газете" привел замминистра природных ресурсов и экологии страны, глава Роснедр Евгений Киселев.В источнике
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С чего всё началось

Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти

При сегодняшнем уровне развитии технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии, глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Глава Роснедр: Извлекаемых запасов нефти России хватит на 58 лет

Российская газета01:00

Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит нефти

РБКвчера в 07:16

В Роснедрах раскрыли, на сколько лет России хватит нефти

Life.ruвчера в 23:49

Глава Роснедр оценил достаточность запасов нефти в России почти на 60 лет

ТАССвчера в 03:56

Глава Роснедр: рентабельных запасов нефти в России осталось на 19 лет

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