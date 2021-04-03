Глава Роснедр сообщил, что запасов нефти в России хватит на 58 лет
При нынешнем уровне развития технологий добычи нефтяных запасов в России хватит на 58 лет, сообщил в интервью «Российской газете» замминистра природных ресурсов и экологии Правительства РФ, глава Роснедр Евгений Киселёв.В источнике
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Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти
При сегодняшнем уровне развитии технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии, глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев.
Российская газета2 апреля в 23:00
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