При нынешнем уровне развития технологий добычи нефтяных запасов в России хватит на 58 лет, сообщил в интервью «Российской газете» замминистра природных ресурсов и экологии Правительства РФ, глава Роснедр Евгений Киселёв.

С чего всё началось Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти При сегодняшнем уровне развитии технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии, глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев. Российская газета 2 апреля в 23:00