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Глава Роснедр: запасов нефти в России хватит на 58 лет

Замминистра природных ресурсов и экологии глава Роснедр Евгений Киселев заявил, что при нынешнем технологическом уровне запасов нефти в России хватит на 58 лет. Он уточнил, что с развитием технологий этот рубеж сдвинется.В источнике
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С чего всё началось

Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти

При сегодняшнем уровне развитии технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии, глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев.
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