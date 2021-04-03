Замминистра природных ресурсов и экологии глава Роснедр Евгений Киселев заявил, что при нынешнем технологическом уровне запасов нефти в России хватит на 58 лет. Он уточнил, что с развитием технологий этот рубеж сдвинется.

С чего всё началось Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти При сегодняшнем уровне развитии технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии, глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев. Российская газета 23:00