Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ

Глава Роснедр: запасов нефти в России хватит на 58 лет

Замминистра природных ресурсов и экологии глава Роснедр Евгений Киселев заявил, что при нынешнем технологическом уровне запасов нефти в России хватит на 58 лет. Он уточнил, что с развитием технологий этот рубеж сдвинется.В источнике
Молва
Lenta.ru
Актуальные Новости
Ruposters.ru
Общественная служба новостей
Sputnik Молдова
News.ru
Русская Планета
Царьград
Профиль
Российская газета
DP.RU
Новые Известия
Новый Калининград.Ru
Аргументы и Факты
ФАН
Live24
Московский Комсомолец
Онлайн Тамбов.ру
Телеканал 360°
РИА Новости
Комсомольская правда
ГЛАС.RU
RuNews24.ru
Апрал
Вести.Ru
РБК
Известия
Kadara.ru
Экономика сегодня
С чего всё началось

Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти

При сегодняшнем уровне развитии технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии, глава федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев.
Российская газета23:00

Подробнее о событии

Глава Роснедр оценил обеспеченность России нефтью почти в 60 лет

РБК07:16

В Роснедрах раскрыли, на сколько лет России хватит нефти

Life.ru23:49

Глава Роснедр оценил достаточность запасов нефти в России почти на 60 лет

ТАСС03:56

Глава Роснедр: рентабельных запасов нефти в России осталось на 19 лет

Московский Комсомолец04:31

Предсказаны сроки истощения запасов российской нефти

Lenta.ru01:15

Глава Роснедр Киселев оценил, на сколько лет России хватит запасов нефти

РИА Новости06:55

Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит запасов нефти

Российская газета23:00
Интересное

Задержанного в Геленджике руководителя красноярской стройфирмы этапировали в Красноярск

Задержанного в аэропорту Геленджика по делу о мошенничестве исполнительного директора строительной компании "Сибиряк", одного из крупнейших застройщиков в Красноярске, Константина Егорова доставили в Красноярск.
ТАСС02:12

Чистая прибыль НМТП в 2020 году упала в 14 раз

Чистая прибыль "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) по МСФО в 2020 году упала в 14 раз по сравнению с предыдущим годом — до 67,1 миллиона долларов, следует из материалов компании.
ПРАЙМ1 апреля в 10:53