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Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил разрешить компании экспорт газа в Европу

Глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить компании экспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с «Газпромом».
Lenta.ru
При текущих ценах на газ в Европе ставка НДПИ может составить «около 5 тыс. руб.» на 1 тыс. кубометров, пишет глава «Роснефти», что «более чем в 3,5 раза» выше текущей ставки НДПИ для «Газпрома».
Коммерсантъ
«Роснефть» хочет подписать с монополией соглашение, по которому агентом при экспорте газа нефтекомпании выступит «Газпром».
Коммерсантъ
По данным "Коммерсанта", Путин уже поручил вице-премьеру Александру Новаку и главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть предложение Сечина и "доложить свое мнение".
Finam.Ru

С чего всё началось

«Роснефть» просит разрешить ей поставлять газ в Европу
"Роснефть" просит разрешить ей поставлять газ в Европу Как выяснил "Ъ", глава "Роснефти" Игорь Сечин на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе попросил президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом".
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