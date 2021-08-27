Глава «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить компании экспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с «Газпромом».
"Роснефть" просит разрешить ей поставлять газ в Европу Как выяснил "Ъ", глава "Роснефти" Игорь Сечин на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе попросил президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом".
Российский рынок акций незначительно меняется по основным биржевым индексам на фоне выжидательной позиции, занимаемой инвесторами перед выступлением в пятницу главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоуле.