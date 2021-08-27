"Роснефть" просит разрешить ей поставлять газ в Европу Как выяснил "Ъ", глава "Роснефти" Игорь Сечин на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе попросил президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с "Газпромом".

Коммерсантъ 18:32