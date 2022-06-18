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Глава «Роснефти» Сечин назвал санкции Европы против России энергетическим самоубийством

Европа санкциями против России совершает энергетическое самоубийство, проигрывая США свою субъектность и конкурентоспособность, заявил на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости
Европа совершает "энергетическое самоубийство", вводя санкции против России.
Российская газета
«Отказываясь от российских нефти и газа, Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире, подрывая уровень [своей] конкурентоспособности», — заявил Сечин.
Lenta.ru
Европа стала следовать воле Вашингтона, из-за чего страны ЕС терпят серьезные издержки, а местные производители вынуждены останавливать производства из-за цен на газ.
Народные новости

Подробнее о событии

Глава «Роснефти» Сечин назвал санкции Европы против России энергетическим самоубийством
Lenta.ru04:29
Глава «Роснефти» Сечин: ЕС санкциями против России совершает энергетическое самоубийство
РИА Новости03:25
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