Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777 и четыре взвода РСЗО "Град", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что покушение на начальника УСИН Евгения Соболева было совершено с помощью самодельного взрывного устройства, об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram властей региона.