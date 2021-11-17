Геополитика продолжает давить на рубль

Альтернативой, как обычно, является хеджирование рисков в акциях/бондах за счет более ликвидного рынка USD/RUB, поэтому спекулятивное давление на рубль может сохраняться, и рублю оста1тся рассчитывать пока лишь на продажи экспортеров под будущие налоги.