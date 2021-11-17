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Глава «Роснефти» Сечин заявил, что в России будет создана база геномов 100 тысяч россиян

В России планируется создание базы геномов 100 тыс. россиян, первыми добровольными участниками станут сотрудники «Роснефти».
RT на русском
В России создадут базу геномных последовательностей 100 тысяч жителей страны.
Дождь
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Учреждение появится при участии «Роснефти», технологического партнера Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
ТК Звезда
Инвестиции в создание центра геномного секвенирования на первом этапе оцениваются в 22,5 млрд рублей, заявил Сечин.
ТАСС

Подробнее о событии

В России появится база геномов 100 тыс. россиян
ТАСС08:38
База геномов 100 тысяч человек появится в России
Комсомольская правда08:21
Глава «Роснефти» Сечин заявил, что в России будет создана база геномов 100 тысяч россиян
RT на русском08:26
Глава «Роснефти» Сечин: базу геномов ста тысяч россиян создадут в России
РИА Новости08:23
«Роснефть» создаст базу геномов россиян
Коммерсантъ08:32
Сечин рассказал о новой базе геномов с данными россиян
Вечерняя Москва08:08
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