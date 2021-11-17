Ведущая телепрограммы для детей "АБВГДейка" Кристина Асмаловская умерла на 42-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщила ТАСС в среду ведущая и художественный руководитель программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева.
Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х. Маасом и Ж.-И.
Альтернативой, как обычно, является хеджирование рисков в акциях/бондах за счет более ликвидного рынка USD/RUB, поэтому спекулятивное давление на рубль может сохраняться, и рублю оста1тся рассчитывать пока лишь на продажи экспортеров под будущие налоги.