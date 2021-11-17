Будьте в Плюсе

Глава Роспотребнадзора Попова назвала переболевших COVID-19 новой группой риска по гриппу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всех, кто переболел COVID-19, необходимо прививать от гриппа.
Lenta.ru
Глава Роспотребнадзора уверена, что население России недостаточно вакцинировано от коронавируса, хотя иммунная прослойка сформировалась.
Smotrim.ru
15 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что темпы вакцинации от коронавируса среди пожилого населения России выросли на 14% за минувшую неделю.
Известия
В России за минувшие сутки выявили 36 626 случаев COVID-19.
Lenta.ru
Анна Поповароссийский политик
В сегодняшнем периоде, пока еще есть время, нам очень важно допривить против гриппа то население, которое мы можем успеть привить, это нужно делать прямо срочно. Нужно прививать всех, кто переболел ковидом. Это новая группа риска Телеканал Санкт-Петербург

Подробнее о событии

Роспотребнадзор: всех переболевших ковидом нужно привить от гриппа
Smotrim.ruвчера в 09:56
Попова считает необходимым привить от гриппа всех переболевших ковидом
ТАССвчера в 10:34
Самое цитируемое
Попова выступила за вакцинацию от гриппа всех переболевших коронавирусом
Коммерсантъвчера в 10:24
Попова заявила о необходимости привить от гриппа всех переболевших COVID-19
Комсомольская правдавчера в 10:18
Попова выступила за вакцинацию от гриппа всех переболевших коронавирусом
Московский Комсомолецвчера в 10:12
Глава Роспотребнадзора Попова назвала переболевших COVID-19 новой группой риска по гриппу
Lenta.ruвчера в 09:49
Попова: нам до сегодняшнего дня удается вести корректную эпидемиологическую политику
РИА Новостивчера в 10:53

Интересное

Стерлинг и Хвича стали лучшими игроками в отборе ЧМ-2022 по показателю обводок

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия и форвард национальной команды Англии Рахим Стерлинг стали лучшими футболистами отбора ЧМ-2022 по показателю успешных обводок.
Советский спортвчера в 13:00

Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта разработал лекарство от COVID-19

Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) Российской академии наук (РАН) разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2.
Известиявчера в 08:20

Главы МИД Франции и Германии не поддержали тезис о налаживании диалога Киева с Донбассом

Париж и Берлин выступили против включения в итоговый документ предполагаемой встречи в "нормандском формате" пункта о необходимости налаживать прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса.
РИА Новостивчера в 14:37

Reuters: США попросили несколько стран высвободить часть нефти из стратегических резервов

Администрация президента США Джо Байдена попросила представителей ряда государств, являющихся крупными потребителями энергоресурсов, рассмотреть возможность высвобождения части нефти из их стратегических резервов.
ТАСС16:59