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Глава Роспотребнадзора Попова: сроки инкубационного периода коронавируса сократились

Заразность омикрон-штамма выше от 3 до 7 раз по сравнению с остальными вариантами коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по ситуации с COVID-19 в пятницу.
РИА Новости
Пациент, инфицированный новым штаммом коронавируса «Омикрон», становится заразным уже в первые сутки.
URA.Ru
Сроки инкубационного периода коронавируса в организме человека сократились из-за омикрон-штамма.
Lenta.ru
В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко на брифинге обратил внимание на то, что риск повторного заболевания коронавирусом, ранее составляющий менее одного процента, при новом штамме вырос до пяти раз.
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