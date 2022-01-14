Lenta.ruГлава Роспотребнадзора Попова: сроки инкубационного периода коронавируса сократилисьЗаразность омикрон-штамма выше от 3 до 7 раз по сравнению с остальными вариантами коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге по ситуации с COVID-19 в пятницу.РИА НовостиПациент, инфицированный новым штаммом коронавируса «Омикрон», становится заразным уже в первые сутки.URA.RuСроки инкубационного периода коронавируса в организме человека сократились из-за омикрон-штамма.Lenta.ruВ свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко на брифинге обратил внимание на то, что риск повторного заболевания коронавирусом, ранее составляющий менее одного процента, при новом штамме вырос до пяти раз.РамблерЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскРЕН ТВЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнГородовойТК ЗвездаРамблерФАНТелеканал 360°Псковское агентство информацииТелеканал UTVЦарьградiReactorКомсомольская правдаРусская ПланетаREGNUMRT на русскомОбщественная служба новостейРБКLife.ruИзвестияРоссийская газетаПодробнее о событииПопова заявила о сокращении инкубационного периода коронавирусаРБКвчера в 12:05Глава Роспотребнадзора Попова: сроки инкубационного периода коронавируса сократилисьLenta.ruвчера в 10:19Попова: человек с «Омикроном» становится заразным в первые суткиURA.Ruвчера в 10:46Попова: инкубационный период при «Омикроне» составляет 2-5 дней, он передается быстрее до семи разИзвестиявчера в 10:19Попова заявила, что инкубационный период омикрон-штамма составляет от двух до пяти днейRT на русскомвчера в 10:13Глава «Роспотребнадзора» Попова: инкубационный период у «омикрона» от двух до пяти днейРИА Новостивчера в 10:41Глава Роспотребнадзора предупредила, что омикрон-штамм заразнее других мутаций в семь разФАНвчера в 10:54Показать ещёОценить299Поделиться