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Глава Роспотребнадзора Попова: в России выявлено 103 случая омикрон-штамма

В России выявлено 103 случая омикрон-штамма коронавируса.
Lenta.ru
Приехавших из государств, которые входят в зону высокого риска, отправляют на обсервацию.
РБК
О первых случаях заражения новым геновариантом ковида в России стало известно 13 декабря: «омикрон» выявили у 16 россиян из 177, прилетевших из ЮАР.
Anews
Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, инфицированного ВИЧ.
РИА Новости

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В России выявили 103 случая заражения «омикроном»
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В РФ зарегистрировали 103 случая заболевания «Омикрон»-штаммом COVID-19
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