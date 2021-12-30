Lenta.ruГлава Роспотребнадзора Попова: в России выявлено 103 случая омикрон-штаммаВ России выявлено 103 случая омикрон-штамма коронавируса.Lenta.ruПриехавших из государств, которые входят в зону высокого риска, отправляют на обсервацию.РБКО первых случаях заражения новым геновариантом ковида в России стало известно 13 декабря: «омикрон» выявили у 16 россиян из 177, прилетевших из ЮАР.AnewsПредположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, инфицированного ВИЧ.РИА НовостиЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВНовые ИзвестияКапитал страныAnewsREGNUMАБННародные новостиКарелинформКореновские вестиLife.ruНТВГазета.RuDaily StormВечерняя МоскваЧетвертая ВластьТелеканал 360°РБКРоссийская газетаРамблерИзвестияПодробнее о событииВ России выявили 103 случая заражения «омикроном»Интерфакс05:55Количество больных «омикроном» в России перевалило за сотнюSmotrim.ru06:20В РФ зарегистрировали 103 случая заболевания «Омикрон»-штаммом COVID-19Известия05:48Глава Роспотребнадзора Попова: в России выявлено 103 случая омикрон-штаммаLenta.ru06:10Красная площадь в новогоднюю ночь, маски в праздники. Главное о коронавирусе за 30 декабряТАСС10:12Глава Роспотребнадзора Попова: пассажиров выборочно тестируют на «омикрон»РИА Новости05:52В России выявлено больше 100 случаев заражения штаммом «Омикрон»REGNUM07:14Показать ещёОценить550Поделиться