RT на русскомГлава Роспотребнадзора Попова заявила, что омикрон-штамм в три-пять раз заразнее другихОмикрон-штамм коронавируса в три-пять раз заразнее других штаммов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.RT на русском«Сокращается инкубационный период — максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день», — предупредила она.РБКВариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле и уже выявлен почти в 100 странах.ИнтерфаксВ настоящее время в РФ официально зарегистрировано 103 случая заболевания штаммом "омикрон".ИнтерфаксЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомИА Красная ВеснаВечерняя МоскваКурьер. Среда. БердскПрофильГазета.RuREGNUMРоссийская газетаКомсомольская правдаLife.ruРосбалтПодробнее о событииПопова заявила, что омикрон-штамм коронавируса заразнее других в три-пять разКомсомольская правда09:48Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что омикрон-штамм в три-пять раз заразнее другихRT на русском10:07Глава Роспотребнадзора Попова: омикрон-штамм коронавируса в три-пять раз заразнее другихLenta.ru10:05Попова: омикрон-штамм заразнее других вариантов COVID-19 в три-пять разРБК10:47Симптомы болезни могут проявляться уже на третий день после заражения «омикроном»Интерфакс09:35Попова заявила, что штамм «омикрон» заразнее других в 3-5 разТАСС09:32Глава Роспотребнадзора Попова: «омикрон» в три-пять раз заразнее других штаммовРИА Новости09:34Показать ещёОценить285Поделиться