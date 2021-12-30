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Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что омикрон-штамм в три-пять раз заразнее других

Омикрон-штамм коронавируса в три-пять раз заразнее других штаммов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском
«Сокращается инкубационный период — максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день», — предупредила она.
РБК
Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле и уже выявлен почти в 100 странах.
Интерфакс
В настоящее время в РФ официально зарегистрировано 103 случая заболевания штаммом "омикрон".
Интерфакс

Подробнее о событии

Попова заявила, что омикрон-штамм коронавируса заразнее других в три-пять раз
Комсомольская правда09:48
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что омикрон-штамм в три-пять раз заразнее других
RT на русском10:07
Глава Роспотребнадзора Попова: омикрон-штамм коронавируса в три-пять раз заразнее других
Lenta.ru10:05
Попова: омикрон-штамм заразнее других вариантов COVID-19 в три-пять раз
РБК10:47
Симптомы болезни могут проявляться уже на третий день после заражения «омикроном»
Интерфакс09:35
Попова заявила, что штамм «омикрон» заразнее других в 3-5 раз
ТАСС09:32
Глава Роспотребнадзора Попова: «омикрон» в три-пять раз заразнее других штаммов
РИА Новости09:34

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